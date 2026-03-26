DCNews Politica Adrian Năstase: PSD-ul a greșit foarte mult când a acceptat să intre la guvernare cu USR-ul
Data actualizării: 14:34 26 Mar 2026 | Data publicării: 13:55 26 Mar 2026

EXCLUSIV Adrian Năstase: PSD-ul a greșit foarte mult când a acceptat să intre la guvernare cu USR-ul
Autor: Roxana Neagu

grindeanu bolojan Liderii partidelor din coaliția de guvernare/ foto Agerpres

Adrian Năstase, fost premier al României, a taxat PSD și politica dictată de la centru, astăzi, precum și decizia intrării la guvernare cu un partid total incompatibil- USR-ul.

”Cum vedeți astăzi PSD-ul, partidul pe care l-ați condus și din care ați făcut parte atâta vreme?” a ridicat problema analistul politic Bogdan Chirieac, în interviul acordat DCNews de fostul premier al României, Adrian Năstase. 

”Un răspuns diplomatic ar fi că, nemaifiind implicat, nu pot face niște evaluări foarte corecte. Aș spune că partidul și-a însușit ceea ce este mai rău din stânga europeană: teme irelevante pentru noi și o lipsă de autoritate în conducere, o descentralizare politică. Partidul se conduce de la centru, nu din teritoriu, am spus de multe ori. Acest mod de conducere încearcă să fie democratic - și este. Sigur că poți conduce cu 5.000 de oameni odată, faci referendum ca-n Elveția, dar liderul trebuie să fie cel care oferă linia. Ascultă oamenii, vede despre ce este vorba și apoi anunță decizia. Dar nu o amână. Pentru că amânarea permite pregătirea unor răspunsuri din partea celorlalți. Vedem că și PNL, și USR și-au pregătit diferite tipuri de reacții, de răspunsuri, în condițiile în care PSD-ul a greșit foarte mult când a acceptat să intre la guvernare cu USR-ul”  a spus fostul premier al României și lider al PSD, Adrian Năstase, la DCNews și DCNewsTV.

Întrebat de Bogdan Chirieac: ”Credeți că a fost o greșeală”, a întărit: ”Categoric, sunt incompatibili”. ”Într-o formulă de echipă - cum este Guvernul - e nevoie de un anumit tip de colegialitate și de o anumită relație personală” a argumentat fostul premier al României. 

 

