€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Data actualizării: 10:57 27 Mar 2026 | Data publicării: 10:16 27 Mar 2026

Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Autor: Tiberiu Vasile

daniel-baluta-acuza-o-posibila-otravire-cu-arsenic-ce-arata-analizele-dr-ciuhodaru-explica-riscurile-5371789 Daniel Băluță, primarul sectorului 4. Foto: Agerpres

La câteva luni după episodul de otrăvire cu arsenic și mercur, Daniel Băluță spune că încă se confruntă cu efecte serioase asupra sănătății.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre starea sa de sănătate după ce a acuzat că a fost otrăvit la începutul acestui an. Social-democratul spune deschis că trece printr-o perioadă complicată și că organismul resimte încă puternic efectele.

Primarul afirmă că recuperarea nu este deloc simplă. Procesul e lent, iar simptomele nu au dispărut. Din acest motiv, spune că și-a mutat complet atenția pe sănătate. Băluță încearcă să stabilizeze situația și să limiteze consecințele pe termen lung. Liderul PSD București recunoaște că urmele sunt încă acolo și că nu se poate vorbi, cel puțin acum, despre o revenire rapidă, conform România TV.

Starea actuală și lupta cu efectele

În plan personal, edilul descrie o realitate deloc ușoară. Spune că nu se simte bine și că urmele intoxicației sunt încă evidente. În paralel, a reacționat și la modul în care a fost tratat cazul său în spațiul public.

A fost deranjat de unele reacții venite inclusiv din zona media. Mai exact, susține că a observat jurnaliști care au tratat situația cu o atitudine pe care o consideră greu de înțeles, și că unii chiar s-au bucurat de necazul prin care trece.

Totodată, social-democratul a insistat asupra unui aspect important: nu consideră că a fost doar o suspiciune sau o ipoteză. În opinia lui, ceea ce s-a întâmplat este real. Problema majoră rămâne însă alta - dovedirea unui astfel de episod este extrem de complicată, mai ales fără probe concrete.

„S-a întâmplat, nu a fost o tentativă. Vă răspund sec, rău. Adică nu fac bine. Combatem efectele, care, din păcate, au lăsat urme. Am văzut jurnaliști care erau fericiți că am pățit lucrul ăsta. Este ceva ce mi se pare ireal. În continuare, lucrurile sunt mult mai dificil de rezolvat. Această opțiune este aleasă pentru că este foarte greu de probat. Oamenii au suspiciuni, cum am și eu foarte clare și bine conturate. Dar azi este mult mai important să combat efectele, este important că această încercare a încetat și mulțumesc medicilor care au avut grijă de mine. Este un tip de acțiune foarte dificil de probat (n.r. - otrăvirea), fără să existe imagini”, a explicat Daniel Băluță.

Acuzații grave: niveluri ridicate de substanțe toxice

La începutul lui 2026, Daniel Băluță a vorbit pentru prima dată despre problemele medicale serioase pe care le are, punându-le în legătură cu o expunere repetată la substanțe periculoase.

Analizele medicale ar fi indicat valori mult peste normal pentru mercur și arsenic în organism. Practic, medicii au confirmat prezența acestor metale grele în cantități îngrijorătoare.

Efectele nu au întârziat să apară. Pe termen scurt, spune el, simptomele au fost puternice și greu de gestionat, afectându-i starea generală în ultimele luni.

„Este o realitate faptul că în sângele meu există mult mai mult mercur și mai mult arsenic decât ar trebui să existe. În ultima perioadă, cantitatea de arsenic pe care am eliminat-o prin urină a fost la cote absolut uriașe. În mod evident, intoxicația cu aceste metale grele are consecințe nefaste asupra organismului. Pe termen scurt, efectele nocive sunt reprezentate de simptome și manifestări absolut nedorite, pe care a trebuit să le suport în ultimele luni. (...) Lucrez împreună cu cei apropiați mie pentru a încerca să identific modul în care aceste substanțe au ajuns în corpul meu și când voi identifica modul voi ști cu exactitate ce s-a întâmplat”, a relatat Băluță atunci.

Anchetă dificilă și multe semne de întrebare

În prezent, cazul rămâne în continuare învăluit în incertitudine. Chiar dacă suspiciunile sunt, după cum spune chiar el, „clare și bine conturate”, lipsa unor dovezi concrete face ca situația să fie greu de demonstrat oficial.

Între timp, prioritatea rămâne una singură pentru Daniel Băluță, și anume recuperarea. Primarul spune că lucrează alături de apropiați pentru a înțelege cum au ajuns substanțele toxice în organismul său. Răspunsul la această întrebare ar putea clarifica totul. Până atunci însă, lupta este dusă pe două fronturi, cel al sănătății și cel al adevărului.

CITEȘTE ȘI: Daniel Băluță acuză o posibilă otrăvire cu arsenic. Ce arată analizele? Dr. Ciuhodaru explică riscurile
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai citite știri
x close