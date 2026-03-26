Primăria Sectorului 4 accelerează digitalizarea: Plăți online, SelfPay și noutăți pentru utilizatori
Data publicării: 10:33 26 Mar 2026

Primăria Sectorului 4 accelerează digitalizarea: Plăți online, SelfPay și noutăți pentru utilizatori
Autor: Ioana Dinu

imagine cu bani, lei romanesti

Primăria Sectorului 4 își extinde serviciile digitale, oferind locuitorilor soluții rapide pentru plata taxelor și amenzilor, însă pentru unii utilizatori accesul la platformă rămâne o provocare.

Tot mai mulți cetățeni încearcă să acceseze platforma online a Primăria Sectorului 4 și apelează la motoarele de căutare pentru a găsi pagina oficială. Odată ajunși pe site, aceștia sunt direcționați către secțiunea de autentificare, unde trebuie să introducă date precum CNP-ul și parola.

Deși sistemul este gândit pentru a simplifica interacțiunea cu administrația locală, procesul de logare sau creare a contului poate ridica dificultăți pentru utilizatorii mai puțin familiarizați cu mediul online. Autoritățile recomandă folosirea ghidurilor disponibile pe platformă și accesarea exclusivă a surselor oficiale pentru a evita blocajele.

Primăria Sectorului 4 continuă procesul de modernizare și pune la dispoziția cetățenilor metode rapide de plată a amenzilor și taxelor, direct online. Un clip explicativ arată, pas cu pas, cum poate fi realizată plata, astfel încât utilizatorii să evite drumurile la ghișeu.

Locuitorii pot achita taxele și prin terminalele SelfPay, unde plățile se fac în doar câteva minute. Sistemul e gândit ca o alternativă rapidă pentru cei care preferă interacțiunea fizică, dar fără statul la cozi.

Digitalizarea înseamnă reducerea birocrației, economisirea timpului și servicii mai accesibile pentru cetățeni. Succesul acestor soluții depinde și de ușurința de utilizare, mai ales pentru persoanele care nu sunt obișnuite cu tehnologia.



