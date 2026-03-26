€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
DCNews Stiri Accident grav pe E70, între două camioane și un autoturism. Unul transporta azotat de amoniu. Șoferii din zonă, evacuați
Data actualizării: 12:52 26 Mar 2026 | Data publicării: 12:44 26 Mar 2026

Accident grav pe E70, între două camioane și un autoturism. Unul transporta azotat de amoniu. Șoferii din zonă, evacuați
Autor: Doinița Manic

imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin

Un accident grav s-a produs pe E70, între două camioane și un autoturism. Unul dintre autotrenuri transporta azotat de amoniu.

Pompierii din Timiș intervin, joi, pentru înlăturarea efectelor produse în urma unui accident rutier care a avut loc pe drumul european E70, între Lugoj şi Găvojdia. În evenimentul rutier au fost implicate două autotrenuri, dintre care unul transporta azotat de amoniu, precum şi un autoturism, transmite Agerpres.

Șoferii au fost evacuaţi pe o rază de 500 de metri. Traficul, blocat

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş a informat că traficul în zona Lugojel a fost blocat, iar participanţii la trafic au fost evacuaţi pe o rază de 500 de metri.

"Am fost anunţaţi prin SNUAU 112 despre producerea unui accident rutier pe E 70, între Lugoj şi Găvojdia. În accidentul rutier sunt implicate două autotrenuri şi un autoturism. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Lugoj cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi două autospeciale de stingere. La faţa locului, ambulanţa SAJ a acordat îngrijiri medicale unui şofer de autotren. Acesta refuză transportul la spital", se precizează în informarea transmisă de ISU Timiş.

Pompierii asigură în continuare măsurile PSI specifice, iar la faţa locului au ajuns reprezentanţii Gărzii de Mediu, în timp ce angajaţi ai Direcţie Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara au trecut la curăţarea şoselei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
camion
drum european
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
