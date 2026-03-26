Accident grav pe E70, între două camioane și un autoturism. Unul transporta azotat de amoniu. Șoferii din zonă, evacuați

Pompierii din Timiș intervin, joi, pentru înlăturarea efectelor produse în urma unui accident rutier care a avut loc pe drumul european E70, între Lugoj şi Găvojdia. În evenimentul rutier au fost implicate două autotrenuri, dintre care unul transporta azotat de amoniu, precum şi un autoturism, transmite Agerpres.

Șoferii au fost evacuaţi pe o rază de 500 de metri. Traficul, blocat

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş a informat că traficul în zona Lugojel a fost blocat, iar participanţii la trafic au fost evacuaţi pe o rază de 500 de metri.

"Am fost anunţaţi prin SNUAU 112 despre producerea unui accident rutier pe E 70, între Lugoj şi Găvojdia. În accidentul rutier sunt implicate două autotrenuri şi un autoturism. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Lugoj cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi două autospeciale de stingere. La faţa locului, ambulanţa SAJ a acordat îngrijiri medicale unui şofer de autotren. Acesta refuză transportul la spital", se precizează în informarea transmisă de ISU Timiş.

Pompierii asigură în continuare măsurile PSI specifice, iar la faţa locului au ajuns reprezentanţii Gărzii de Mediu, în timp ce angajaţi ai Direcţie Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara au trecut la curăţarea şoselei.