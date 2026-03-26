Războaiele din Iran și Ucraina nu se vor încheia prea curând, a declarat Adrian Năstase, premier al României în perioada 2000 - 2004, la DCNews. Acesta a analizat în detaliu planul de pace în 15 puncte pe care SUA l-au transmis Iranului și spune că ceea ce a cerut Donald Trump Teheranului este practic o capitulare. Întrucât scenariul în care Iranul capitulează este greu de crezut, Adrian Năstase lansează o altă ipoteză: negocierile anunțate de SUA sunt mai degrabă o acoperire pentru o pregătire a unei noi etape militare. Ce înseamnă asta? Că nu se știe când se va încheia războiul, a explicat fostul premier la DC NEWS.

"Ne spuneați că nu vă așteptați ca aceste războaie să se încheie mâine, adică măcar în cazul Iranului noi speram că președintele Trump are dreptate și că au început negocierile cu una dintre părți, cel puțin, și ne așteptam ca, în câteva săptămâni, să obținem o încetare a focului...", a spus jurnalistul Bogdan Chirieac.

"Președintele Trump, care este o persoană oarecum excentrică, a considerat că modelul Venezuela poate fi aplicat și în Iran. S-a înșelat foarte tare și, din păcate, faptul că s-a înșelat ne costă pe toți. Dar în Iran, practic, sigur, poți să iei pe cineva din lista de 500 de posibili lideri și să spui că negociezi cu el. Problema este dacă persoana respectivă are autoritatea necesară asupra întregului Iran", a spus Adrian Năstase.

"Acum nimeni nu are autoritate, că au fost lichidați vreo 200 din șefii lor", a punctat Bogdan Chirieac.

Ce a propus, de fapt, SUA Iranului în planul de pace în 15 puncte

"Corect, așa că poți negocia cu cine vrei. Atâta vreme cât lucrurile nu se recentrează... M-am uitat pe cele 15 puncte pe care le-a propus SUA. Ele înseamnă în realitate o propunere de capitulare. Deci pe domeniul nuclear avem: renunțarea completă la arme nucleare, oprirea totală a îmbogățirii uraniului, predarea stocurilor de uraniu, demontarea instalațiilor nucleare sensibile, acceptarea inspecțiilor nelimitate internaționale, angajament permanent de neproliferare, iar în domniul militar: să nu aibă programul de rachete, să oprească dezvoltarea de arme avansate cu rază lungă, reducerea capacităților militare considerate ofensive, să înceteze sprijinul pentru organizațiile teroriste, retragerea influenței militare din regiune, neimplicarea în conflicte regionale, iar în securitatea maritimă și energiei: garantarea libertății navigației în Strâmtoarea Ormuz, oprirea atacurilor asupra navelor comerciale și petroliere și componenta diplomatică: acceptarea unui armistițiu temporar de 30 de zile. Este vorba aproape de o capitulare.

Adrian Năastase: Este mai degrabă o acoperire pentru o pregătire a unei noi etape militare

După părerea mea, este mai degrabă o acoperire pentru o pregătire a unei noi etape militare, așa cum s-a întâmplat și în cazul primului atac, israelian-american, s-a declanșat în timpul negocierilor care aveau loc și cred că și acum, sub această umbrelă a unor eventuale negocieri despre care vorbesc doar americanii, pe care iranienii le resping, probabil că ei continuă această cursă de transfer de militari către zona Ormuz. Și aici este un pericol, mai ales populația americană îl știe pentru că a trăit poveștile astea în perioada Vietnamului, când au pornit cu 3 mii de militari și au ajuns până la urmă până la jumătate de milion de soldați în Vietnam. Și s-a întâmplat la fel în Afganistan, în Irak. În momentul în care începi o astfel de operațiune, nu știi când se termină, apopo de cât va dura acest conflict", a spus Adrian Năastase.

"Deci nu sunteți deloc optimist nici în privința încheierii războiului din Ucraina, nici în privința încheierii războiului din Iran", a spus Chirieac.

"Nu", a răspuns Adrian Năstase.