Guvernul lui Viktor Orban a depus plângere penală pentru spionaj. Telefonul ministrului Szijjarto, ținta interceptărilor

Guvernul premierului conservator ungar Viktor Orban a depus plângere penală pentru spionaj împotriva unui jurnalist suspectat că ar fi oferit unui serviciu secret străin numărul de telefon al ministrului ungar de externe Peter Szijjarto, acestuia fiindu-i astfel interceptate convorbiri, inclusiv unele cu omologul său rus Serghei Lavrov, relatează joi agenţiile MTI şi EFE, potrivit Agerpres.

"Nu se numeşte jurnalism de investigaţie atunci când cineva predă numărul de telefon al unui ministru unui serviciu secret străin pentru ca acesta să fie interceptat şi apoi să primească înregistrarea. Acesta este spionaj", a declarat joi presei şeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas.

El nu a precizat statul pentru care se presupune că ar lucra respectivul jurnalist, dar ministrul Szijjarto a făcut aluzie la Ucraina, într-o declaraţie pe acelaşi subiect.

Jurnalistul acuzat, Szabolcs Panyi, specializat în securitate naţională şi informaţii, a publicat mai multe investigaţii prin care urmăreşte să dovedească influenţa Rusiei în Ungaria şi relaţia dintre Moscova şi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto.

Cel mai recent dintre articolele scrise de acest ziarist se referă la o convorbire telefonică din anul 2020 în care Szijjarto i-a cerut omologului său rus Serghei Lavrov sprijin pentru un aliat politic în Slovacia.

Ministrul ungar respinge acuzațiile

Plângerea guvernului ungar are la bază scurgerea unei înregistrări secrete, difuzată săptămâna aceasta în presa pro-Orban, în care Szabolcs Panyi este auzit vorbind cu o sursă neidentificată despre verificarea unui număr de telefon atribuit lui Szijjarto, în cadrul unei anchete jurnalistice privind contactele sale cu Lavrov.

Jurnalistul neagă acuzaţiile, iar una dintre instituţiile media pentru care lucrează, VSquare, acuză guvernul că recurge la "tactici autoritare" pentru a-l discredita.

Şi publicaţia americană The Washington Post a scris, citând mai mulţi oficiali de securitate europeni, că Szijjarto a vorbit de mai multe ori cu Lavrov în timpul pauzelor reuniunilor UE pentru a-i transmite informaţii despre discuţiile purtate acolo.

Ministrul ungar a negat la rândul său aceste relatări, deşi a recunoscut că vorbeşte cu Lavrov înainte şi după reuniunile miniştrilor de externe ai UE despre subiectele discutate şi deciziile luate, motivând aceasta face parte din diplomaţie.

