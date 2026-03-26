€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Premierul Slovaciei, Robert Fico, în vizită oficială în România, alături de miniștri din Guvern
Data publicării: 17:45 26 Mar 2026

Premierul Slovaciei, Robert Fico, în vizită oficială în România, alături de miniștri din Guvern
Autor: Dana Mihai

robert-fico-vizita-rusia-orban_04694500 Foto: Agerpres

Prim-ministrul Guvernului Republicii Slovace, Robert Fico, va efectua vineri, 27 martie, o vizită oficială în România, la București și Oradea.

Din delegația premierului slovac vor mai face parte și ministrul Apărării, Robert Kalinak, și ministrul Culturii, Martina Simkovicova, precizează sursa citată.

Vizită istorică în comunitățile slovace din România

‘Vizita are o semnificație deosebită, marcând prima prezență oficială a unui prim-ministru slovac în comunitățile slovace din România’, se afirmă în comunicatul de presă transmis de deputatul Merka Adrian-Miroslav, președintele UDSR.

Conform comunicatului menționat, prim-ministrul slovac va fi primit de președintele României, Nicușor Daniel Dan, și va avea o întâlnire oficială la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan. otodată, membrii delegației guvernamentale slovace vor avea discuții bilaterale cu omologii lor din Guvernul României.

Citește și: Premierul Fico al Slovaciei s-a răzgândit în privința Rusiei

Vizită și întâlnire cu comunitatea la Oradea

În aceeași zi, începând cu ora 16:30, prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu delegația slovacă, vor fi primiți la Primăria Municipiului Oradea, în Sala ‘Traian Moșoiu’, unde vor participa la o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

La evenimentul de la Oradea vor participa peste 100 de membri ai comunității slovace din România, inclusiv conducerea Uniunii Democratice a Slovacilor din România (UDSR) , reprezentanți ai cultelor religioase slovace (romano-catolic și evanghelic luteran), preoți, inspectori școlari, directori de unități de învățământ cu predare în limba slovacă, lideri ai organizațiilor locale ale UDSR, precum și reprezentanți ai administrației publice locale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Vezi pete sau linii în câmpul vizual? Când trebuie să mergi la medic
Publicat acum 38 minute
Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor din România: Suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei / video
Publicat acum 54 minute
Nicușor Dan temperează conflictul din coaliție. Președintele exclude un Guvern cu AUR
Publicat acum 58 minute
Georgiana Teodorescu AUR-ECR: Toți cei care ajung ilegal în Europa trebuie retrimiși, cât mai repede posibil, în țările lor de origine!
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Tragedie în Bihor: Un pieton a murit după ce a fost acroșat de un tractor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 7 ore si 54 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 11 ore si 49 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 38 minute
De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Se schimbă radical vremea. A fost emis Cod Galben de vânt puternic, precipitații abundente și ninsori. Harta ANM
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close