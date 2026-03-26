Premierul Slovaciei, Robert Fico, în vizită oficială în România, alături de miniștri din Guvern

Din delegația premierului slovac vor mai face parte și ministrul Apărării, Robert Kalinak, și ministrul Culturii, Martina Simkovicova, precizează sursa citată.

Vizită istorică în comunitățile slovace din România

‘Vizita are o semnificație deosebită, marcând prima prezență oficială a unui prim-ministru slovac în comunitățile slovace din România’, se afirmă în comunicatul de presă transmis de deputatul Merka Adrian-Miroslav, președintele UDSR.

Conform comunicatului menționat, prim-ministrul slovac va fi primit de președintele României, Nicușor Daniel Dan, și va avea o întâlnire oficială la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan. otodată, membrii delegației guvernamentale slovace vor avea discuții bilaterale cu omologii lor din Guvernul României.

Citește și: Premierul Fico al Slovaciei s-a răzgândit în privința Rusiei

Vizită și întâlnire cu comunitatea la Oradea

În aceeași zi, începând cu ora 16:30, prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu delegația slovacă, vor fi primiți la Primăria Municipiului Oradea, în Sala ‘Traian Moșoiu’, unde vor participa la o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

La evenimentul de la Oradea vor participa peste 100 de membri ai comunității slovace din România, inclusiv conducerea Uniunii Democratice a Slovacilor din România (UDSR) , reprezentanți ai cultelor religioase slovace (romano-catolic și evanghelic luteran), preoți, inspectori școlari, directori de unități de învățământ cu predare în limba slovacă, lideri ai organizațiilor locale ale UDSR, precum și reprezentanți ai administrației publice locale.