Budapesta așteaptă încă unda verde a Bruxelles-ului pentru planul său de finanțare în domeniul apărării, în timp ce alte țări membre au primit deja acces la fondurile SAFE.

În contextul programului european SAFE, conceput pentru a sprijini industria de apărare și reînarmarea statelor membre cu împrumuturi avantajoase, Ungaria rămâne excepția. Potrivit unor surse citate de Euronews, autoritățile de la Budapesta au trimis o scrisoare oficială către Comisia Europeană pentru a solicita clarificări, însă planul de împrumut nu a fost aprobat nici după ce Franța și Republica Cehă au primit acceptul pentru propriile proiecte.

Planul Ungariei pentru reînarmare întârzie

Ungaria a depus o cerere de aprobare a unui plan național SAFE de 17,4 miliarde de euro, menit să finanțeze cheltuielile pentru apărare. În prezent, toate celelalte state membre care au aplicat pentru program, 19 la număr, și-au primit aprobările, iar primele plăți pentru Franța și Republica Cehă, de 15, respectiv 2 miliarde de euro, sunt așteptate în aprilie.

Surse apropiate procesului de evaluare susțin că planul Budapestei nu este încă terminat și că verificările continuă. Între timp, Guvernul maghiar a cerut actualizări privind stadiul revizuirii.

Tensiuni crescute între Budapesta și Bruxelles

Întârzierile apar într-un moment în care relațiile Ungariei cu UE sunt deja tensionate. Prim-ministrul Viktor Orban a blocat pachetul financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, chiar dacă îl aprobase la Consiliul European din decembrie.

Situația a fost agravată de rapoartele The Washington Post, care susțin că ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, ar fi împărtășit informații sensibile oficialilor ruși în timpul reuniunilor UE. Comisia Europeană a catalogat acuzațiile drept „grave” și a cerut clarificări imediate, iar șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a solicitat răspunsuri de la Budapesta.

Szijjarto a respins inițial rapoartele ca fiind „știri false”, explicând că menține contacte regulate cu partenerii externi ai Ungariei, Statele Unite, Rusia, Serbia, Israel și Turcia, pentru a proteja interesele țării înainte și după reuniunile UE.

Context politic intern și riscuri de securitate

Ungaria se pregătește pentru alegerile generale din 12 aprilie, unde puterea de 16 ani a lui Viktor Orban va fi pusă la încercare de Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care conduce în sondaje. În același timp, relațiile cu Rusia rămân un punct sensibil: sancțiunile UE transformă Moscova într-un actor ostil, iar cooperarea sinceră între statele membre este esențială pentru securitatea blocului.

În concluzie, în timp ce Franța și Republica Cehă primesc fonduri pentru reînarmare, Ungaria rămâne singura țară UE care nu a accesat încă fondurile SAFE, în ciuda solicitărilor și scrisorilor oficiale trimise la Bruxelles.

