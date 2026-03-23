Diplomații UE limitează dialogul cu "oamenii lui Orban" pe teme confidențiale, de frica scurgerilor către Rusia
Data publicării: 10:53 23 Mar 2026

Diplomații UE limitează dialogul cu "oamenii lui Orban" pe teme confidențiale, de frica scurgerilor către Rusia
Autor: Tiberiu Vasile

Viktor Orban, premierul Ungariei Foto: Agerpres / Viktor Orban

UE restricționează fluxul de informații către Ungaria de teama că guvernul lui Viktor Orban ar transmite detalii Moscovei.

Uniunea Europeană a decis să restricționeze fluxul de informații confidențiale către Budapesta, din cauza temerilor că guvernul lui Orban ar putea transmite detalii către Moscova. În acest context, liderii europeni se întâlnesc acum în grupuri mai mici, pentru a evita expunerea informațiilor sensibile. Politico relatează că prim-ministrul polonez Donald Tusk a atras atenția asupra suspiciunilor privind contactele Budapestei cu Rusia.

Potrivit a cinci diplomați și oficiali europeni citați de Politico, nu se așteaptă o reacție oficială a UE înainte de alegerile din Ungaria, programate pe 12 aprilie. Motivul: posibila repercusiune asupra votului și riscul ca informațiile strategice să ajungă la Kremlin.

Tusk: suspiciuni vechi legate de Orban și Moscova

„Vestea că oamenii lui Orban informează Moscova despre şedinţele Consiliului UE în cele mai mici detalii nu ar trebui să surprindă pe nimeni”, a scris duminică pe X prim-ministrul polonez Donald Tusk, susținând liderul opoziției maghiare Peter Magyar. „Avem suspiciuni în acest sens de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este strict necesar şi spun doar cât este necesar.”

Sâmbătă, Washington Post a subliniat că Ungaria a menținut contacte apropiate cu Moscova pe durata războiului din Ucraina. Ministrul de externe Peter Szijjarto ar fi folosit pauzele dintre reuniunile cu alte state membre pentru a-i transmite informații omologului său rus, Serghei Lavrov.

Reuniuni restrânse pentru protejarea informațiilor

Îngrijorarea că Budapesta ar putea transmite date Kremlinului a dus la formate restrânse de întâlniri între lideri cu viziuni similare, în loc de reuniuni cu toți cei 27 de membri ai UE, explică unul dintre oficialii europeni care a vorbit sub anonimat.

„În ansamblu, statele membre mai puțin loiale reprezintă principalul motiv pentru care cea mai mare parte a diplomației europene relevante se desfășoară acum în diverse formate mai restrânse - E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF etc.”, a precizat oficialul. Alianța Weimar include Franța, Germania și Polonia; NB8 se referă la cele opt țări nordice și baltice; iar JEF reprezintă Forța Expediționară Comună a 10 națiuni din Europa de Nord.

Experiențe anterioare și avertismente

Gabrielius Landsbergis, fost ministru lituanian de externe, a declarat pentru Politico că încă din 2024 a fost avertizat că partea maghiară ar putea transmite informații Rusiei. Ca urmare, diplomații au limitat detaliile împărtășite în prezența lui Szijjarto.

Înaintea summitului NATO de la Vilnius, în 2023, delegația Budapestei a fost exclusă din discuțiile sensibile. „Discutam doar în termeni formali, iar ulterior ne retrăgeam pentru a discuta fără Ungaria despre obiectivele realizabile ale summitului”, a spus Landsbergis.

Grupul celor Nouă de la București, reprezentând țările de pe flancul estic al NATO, ar fi considerat excluderea Budapestei din formatul lor, din cauza neînțelegerilor privind sprijinul pentru Ucraina.

Reacția guvernului ungar

Ministrul ungar pentru Europa, Janos Boka, a calificat informațiile din weekend drept „fake news” și le-a descris drept „o reacție disperată la faptul că [partidul lui Orban] Fidesz câştigă teren în campania electorală. Dar poporul maghiar nu se va lăsa înşelat.” Szijjarto a respins, de asemenea, articolul din Washington Post, acuzând mass-media de promovarea „teorii ale conspiraţiei mai absurde decât orice s-a văzut până acum”.

Clasificarea informațiilor, o posibilă soluție

Un diplomat european a spus că unele informații ar putea fi păstrate secrete, în contextul acuzațiilor recente. „Există argumente în favoarea clasificării informațiilor şi documentelor din partea UE”, a explicat oficialul. Deși acest statut nu este o soluție completă, poate descuraja scurgerile și facilitează anchetele.

Viitorul relațiilor UE-Ungaria, Orban și Moscova

Diplomații nu au fost surprinși de știri, dar reacțiile oficiale depind de realegerea lui Orban în aprilie. În ciuda sondajelor care îl plasează în urma Tisza, premierul maghiar și-a exprimat optimismul privind obținerea unui nou mandat.

„Subminează încrederea, cooperarea și integritatea Uniunii Europene”, a spus un diplomat, referindu-se la acuzații. Alt oficial avertizează că orice reacție a UE ar putea fi folosită de Orban în campania electorală.

Chiar și așa, imaginea unui guvern al UE care colaborează strâns cu un stat ostil rămâne sensibilă politic. Peter Magyar a declarat la un miting electoral: „Faptul că ministrul de externe al Ungariei, un prieten apropiat al lui [ministrul rus de externe] Serghei Lavrov, a raportat ruşilor practic minut cu minut de la fiecare reuniune a UE este o trădare flagrantă. Acest om nu numai că şi-a trădat propria ţară, ci şi Europa.”

Susținători externi ai lui Orban, inclusiv politicieni din Polonia și SUA, se pregătesc să vină la Budapesta pentru a-l sprijini în campania electorală. În plus, refuzul premierului de a aproba împrumuturile de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a stârnit furia celorlalți lideri.

„Nu ar fi surprinzător dacă acest lucru s-ar dovedi a fi adevărat”, a spus un diplomat UE. „Ungaria este de mult timp aliatul lui Vladimir Putin în cadrul UE şi continuă să saboteze securitatea europeană. Suma de 90 de miliarde de euro blocată este pur şi simplu cel mai recent exemplu al acestui tipar”, conform Politico

Diplomații UE limitează dialogul cu "oamenii lui Orban" pe teme confidențiale, de frica scurgerilor către Rusia
