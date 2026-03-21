Serviciile ruse ar fi propus înscenarea unei tentative de asasinat împotriva lui Orban, pentru a-i creşte popularitatea înainte de alegeri

Serviciile de informaţii ruse au propus înscenarea unei tentative de asasinat împotriva premierului Ungariei, Viktor Orban, cu scopul de a-i creşte popularitatea în perspectiva alegerilor parlamentare cruciale din aprilie, în care se joacă menţinerea sa la putere, a relatat sâmbătă The Washington Post, citând un raport rusesc, potrivit EFE.

Într-un raport intern al Serviciului de Informaţii Externe al Rusiei (SVR), obţinut şi autentificat de un serviciu de informaţii european şi verificat de ziar, agenţii ruşi au propus o modalitate de a "schimba radical întreaga paradigmă a campaniei electorale" prin "înscenarea unei tentative de asasinat împotriva lui Viktor Orban".

"Un incident de acest gen ar putea deplasa percepţia asupra campaniei din sfera raţională a problemelor socio-economice în una emoţională, unde temele cheie vor deveni securitatea statului, precum şi stabilitatea şi apărarea sistemului politic", au scris autorii propunerii în memorandum.

Nu este clar până la ce niveluri ale executivului rus a ajuns propunerea Serviciului de Informaţii Externe. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins întrebările ziarului The Washington Post cu privire la document, pe care l-a calificat drept "dezinformare", în timp ce SVR a refuzat să răspundă.

Potrivit unor oficiali europeni din domeniul securităţii, consultaţi de publicaţia americană, măsurile luate de Rusia pentru a-l susţine pe Orban au inclus o campanie pe reţelele de socializare, susţinută de Kremlin, menită să răspândească mesajul că Orban este singurul candidat capabil să protejeze suveranitatea Ungariei.

Concluzia documentului SVR se bazează pe aparenta scădere a popularităţii în sondaje a prim-ministrului ultraconservator Viktor Orban, ale cărui legături cu Moscova reprezintă pentru Kremlin un atu preţios în cadrul Uniunii Europene şi al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord.

Orban este, de asemenea, considerat un aliat apropiat al guvernului american condus de preşedintele Donald Trump.

Sondajele privind alegerile din aprilie prevăd o posibilă înfrângere a partidului lui Orban, Fidesz, în faţa formaţiunii Tisza a rivalului său, conservatorul Peter Magyar.