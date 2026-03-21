Donald Trump, mesaj de susţinere pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria

Administrația americană își intensifică susținerea pentru premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor din Ungaria de luna viitoare, chiar dacă acțiunile acestuia în relația cu Uniunea Europeană sunt criticate de partenerii europeni drept „inacceptabile”.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a reiterat sâmbătă „sprijinul total și necondiționat” pentru Orban. De asemenea, vicepreședintele JD Vance urmează să efectueze o vizită la Budapesta în luna aprilie, în semn de susținere pentru liderul de la Budapesta, transmite Politico.

Într-un mesaj video, Trump a lăudat politicile lui Orban, afirmând că acesta „a demonstrat lumii întregi ce este posibil atunci când îți aperi granițele, cultura, moștenirea și valorile”.

Trump a subliniat, de asemenea, că Ungaria și Statele Unite „arată calea către o Occident revitalizat” și vor colabora în domeniul energiei, în timp ce a criticat Europa pentru gestionarea problemelor legate de imigrație.

Potrivit oficialilor maghiari, vizita lui JD Vance la Budapesta este programată chiar înainte de alegeri, într-un gest clar de susținere pentru Orban.