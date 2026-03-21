€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Donald Trump, mesaj de susţinere pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria
Data actualizării: 19:38 21 Mar 2026 | Data publicării: 19:33 21 Mar 2026

Donald Trump, mesaj de susţinere pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria
Autor: Mihai Ciobanu

trump orban Președintele american Donald Trump (s) și premierul maghiar Viktor Orban (d). Sursa foto: Agerpres

Administrația Donald Trump își reafirmă sprijinul pentru premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor din Ungaria de luna viitoare.

Administrația americană își intensifică susținerea pentru premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor din Ungaria de luna viitoare, chiar dacă acțiunile acestuia în relația cu Uniunea Europeană sunt criticate de partenerii europeni drept „inacceptabile”.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a reiterat sâmbătă „sprijinul total și necondiționat” pentru Orban. De asemenea, vicepreședintele JD Vance urmează să efectueze o vizită la Budapesta în luna aprilie, în semn de susținere pentru liderul de la Budapesta, transmite Politico.

Într-un mesaj video, Trump a lăudat politicile lui Orban, afirmând că acesta „a demonstrat lumii întregi ce este posibil atunci când îți aperi granițele, cultura, moștenirea și valorile”.

Trump a subliniat, de asemenea, că Ungaria și Statele Unite „arată calea către o Occident revitalizat” și vor colabora în domeniul energiei, în timp ce a criticat Europa pentru gestionarea problemelor legate de imigrație.

Potrivit oficialilor maghiari, vizita lui JD Vance la Budapesta este programată chiar înainte de alegeri, într-un gest clar de susținere pentru Orban.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Donald Trump, mesaj de susţinere pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria
Publicat acum 54 minute
Cămătărie şi şantaj. Percheziţii, sâmbătă, în zece locaţii din Arad
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Chuck Norris a fost omagiat de lideri și vedete din întreaga lume
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Retragere din Irak: Toți militarii români au revenit, sâmbătă, în ţară
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților din aeroporturi, afectați de blocajul bugetar din SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 12 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 8 ore si 32 minute
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close