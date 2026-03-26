TPBI: Linii metropolitane,  modificate, trei suspendate. Cinci trasee, operate de Transport Voluntari

'Începând de sâmbătă, 28 martie 2026, o parte a rețelei de transport metropolitan din Regiunea București - Ilfov va fi reorganizată, nouă linii urmând să fie modificate, iar trei suspendate', se menționează în comunicat.

Totodată, cinci linii vor fi operate de Serviciul Transport Voluntari - STV SA, fiind preluate de la Societatea de Transport București - STB SA.

Astfel, de sâmbătă, 28 martie, vor intra în vigoare următoarele modificări: Liniile 418, 419, 420 și 465 vor avea capătul la CFR Progresul, în loc de Piața Eroii Revoluției; Liniile 421 și 424 vor avea capătul la Depoul Alexandria, în loc de Ghencea, iar Liniile 438 și 475 vor avea capătul la stația de metrou 'Tudor Arghezi', în loc de Piața Sudului.

Conform sursei citate, Linia 472 va fi prelungită, urmând să funcționeze între M Nicolae Teclu și Căldăraru; Liniile 406, 460 și 461 vor fi suspendate, iar Liniile 426, 464, 465, 447 și 447B vor fi operate de Serviciul Transport Voluntari - STV SA, în loc de Societatea de Transport București - STB SA, ca până acum.

'Ca urmare a acestor măsuri, călătorii vor beneficia de o frecvență mai bună a autobuzelor și vor avea legături cu transportul de mare capacitate, cum ar fi tramvaiul sau metroul', se menționează în comunicat.

Potrivit TPBI, la capătul CFR Progresul vor putea fi accesate tramvaiele liniilor 7 (cu un interval de succedare de aproximativ 6-10 minute) și 25 (cu un interval de succedare de aproximativ 5-8 minute).

La capătul Depoul Alexandria, călătorii se pot transborda în tramvaiele liniei 32, care au un interval de succedare de aproximativ 4-6 minute.

Totodată, la capătul M Tudor Arghezi, există legătura cu Magistrala 2 de metrou, ale cărei trenuri au un interval de succedare de aproximativ 3-8 minute, potrivit Agerpres. (Claudia Calotă)