DCNews Stiri Coaliție internațională pentru securitatea Strâmtorii Ormuz: 35 de țări discută reluarea navigației maritime
Data actualizării: 20:29 26 Mar 2026 | Data publicării: 20:28 26 Mar 2026

Coaliție internațională pentru securitatea Strâmtorii Ormuz: 35 de țări discută reluarea navigației maritime
Autor: Alexandra Curtache

nava petrolier Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Lumea se mobilizează pentru a proteja un punct strategic al comerțului mondial, fără implicarea directă în conflictele regionale.

Şefii de Stat Major ai armatelor din 35 de ţări au avut joi o reuniune, în format de video conferinţă, în perspectiva creării unei coaliţii care să contribuie la „reluarea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz după încetarea luptelor”, a informat joi Ministerul francez al Apărării, transmite AFP.

Reuniunea, „organizată de şeful de Stat Major al armatei franceze, a permis cunoaşterea poziţiilor ţărilor care ar dori să ia parte la un demers coordonat vizând să contribuie la securitatea navigaţiei maritime în această zonă strategică”, a indicat ministerul francez într-un comunicat.

Citește și: Comandantul iranian al Marinei Gărzii Revoluţiei Islamice, Alireza Tangsiri, a fost ucis

Țările participante susțin securizarea fără implicare în atacuri

Această iniţiativă „nu este corelată cu operaţiunile militare în desfăşurare în regiune' şi 'se înscrie într-o logică strict defensivă”, mai afirmă comunicatul, reiterând poziţia a numeroase ţări care se declară dispuse să acţioneze pentru securizarea strâmtorii, dar nu vor să fie asociate cu atacurile americane şi israeliene.

Ministerul britanic al Apărării a declarat miercuri pentru AFP că Londra şi Parisul vor organiza săptămâna aceasta o reuniune a ţărilor care au semnat săptămâna trecută o declaraţie prin care cereau un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii petroliere şi de gaze din Golf şi se declarau 'pregătite să contribuie' la eforturile de securizare a strâmtorii.

Comunicatul comun a fost iniţiat de Franţa, Marea Britanie, Germanie, Italia, Ţările de Jos şi Japonia, cărora li s-au asociat ulterior în jur de 30 de state, printre care Emiratele Arabe Unite şi Bahrein.

O conferință internațională ar putea avea loc la Londra pentru coordonarea misiunii

Mai multe mass-media britanice, printre care The Guardian şi Times, au relatat că Londra s-a oferit să găzduiască o conferinţă internaţională privind securitatea Strâmtorii Ormuz, la Portsmouth sau la Londra, la o dată ulterioară, în scopul creării unei coaliţii de ţări angajate în această misiune.

