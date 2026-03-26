Comandantul iranian al Marinei Gărzii Revoluţiei Islamice, Alireza Tangsiri, a fost ucis

Armata israeliană susține că l-a ucis pe comandantul iranian al Marinei Gărzii Revoluţiei Islamice (IRGC), Alireza Tangsiri, despre care spune că a jucat un rol esențial în blocarea Strâmtorii Ormuz, potrivit CNN.

„Noaptea trecută, într-o operațiune precisă și letală, IDF l-a eliminat pe comandantul Marinei IRGC, Tangasiri, împreună cu înalți oficiali ai comandamentului naval”, a declarat, joi, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz. „Vom continua să operăm în Iran cu toată forța pentru a atinge obiectivele războiului”, a mai punctat acesta.

???? JUST IN: ???????????????? Iranian commander Alireza Tangsiri, known for overseeing operations tied to the Strait of Hormuz, has been eliminated after reported Israeli strikes. pic.twitter.com/WAL5L8nBq3 — WALEAN (@WALEAN9x) March 26, 2026

Comandantul iranian Tangsiri, responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz

„IDF (Forțele de Apărare Israeliene) l-au eliminat pe comandantul Marinei IRGC - direct responsabil pentru operațiunea teroristă de minerit și blocare a Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim”, a susținut Katz.

Katz a numit, de asemenea, operațiunea „un mesaj important pentru partenerii noștri americani, reflectând asistența IDF în redeschiderea Strâmtorii Ormuz”.

Tangsiri a devenit din ce în ce mai vocal și vizibil de când Israelul și Statele Unite au lansat ofensiva împotriva Iranului. El a fost o figură cheie în spatele blocadei aproape totale a traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz.

De la începutul conflictului din 28 februarie, coaliția americano-israeliană a lichidat numeroși lideri iranieni, printre care ayatollahul Ali Khamenei, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijari, ministrul iranian al Informațiilor, Esmail Khatib.

