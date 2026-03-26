€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
DCNews Stiri Comandantul iranian al Marinei Gărzii Revoluţiei Islamice, Alireza Tangsiri, a fost ucis
Data publicării: 14:39 26 Mar 2026

Comandantul iranian al Marinei Gărzii Revoluţiei Islamice, Alireza Tangsiri, a fost ucis
Autor: Iulia Horovei

orient iran liban razboi Conflict în Orientul Mijlociu. Imagine din Liban, rol ilustrativ/ Sursa foto: Agerpres

Comandantul Marinei Gărzii Revoluţiei Iraniene, Alireza Tangsiri, responsabil de blocarea Strâmtorii Ormuz, a fost ucis, anunţă ministrul israelian al Apărării.

Armata israeliană susține că l-a ucis pe comandantul iranian al Marinei Gărzii Revoluţiei Islamice (IRGC), Alireza Tangsiri, despre care spune că a jucat un rol esențial în blocarea Strâmtorii Ormuz, potrivit CNN.

„Noaptea trecută, într-o operațiune precisă și letală, IDF l-a eliminat pe comandantul Marinei IRGC, Tangasiri, împreună cu înalți oficiali ai comandamentului naval”, a declarat, joi, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz. „Vom continua să operăm în Iran cu toată forța pentru a atinge obiectivele războiului”, a mai punctat acesta.

Comandantul iranian Tangsiri, responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz

„IDF (Forțele de Apărare Israeliene) l-au eliminat pe comandantul Marinei IRGC - direct responsabil pentru operațiunea teroristă de minerit și blocare a Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim”, a susținut Katz.

Katz a numit, de asemenea, operațiunea „un mesaj important pentru partenerii noștri americani, reflectând asistența IDF în redeschiderea Strâmtorii Ormuz”.

Tangsiri a devenit din ce în ce mai vocal și vizibil de când Israelul și Statele Unite au lansat ofensiva împotriva Iranului. El a fost o figură cheie în spatele blocadei aproape totale a traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz.

De la începutul conflictului din 28 februarie, coaliția americano-israeliană a lichidat numeroși lideri iranieni, printre care ayatollahul Ali Khamenei, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijari, ministrul iranian al Informațiilor, Esmail Khatib.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
lider iranian
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close