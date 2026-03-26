Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 27: Iranul respinge negocierile, iar SUA și Israelul continuă atacurile. Tensiuni în Liban și Strâmtoarea Hormuz

UPDATE 13: Coreea de Sud va prezenta un buget suplimentar „în timp de război” de 17 miliarde de dolari

Coreea de Sud a anunțat că va implementa un buget suplimentar „în timp de război” în valoare de 17 miliarde de dolari și va extinde reducerile la taxa pe combustibil, pe măsură ce războiul SUA–Israel împotriva Iranului continuă să crească prețurile energiei, fără o perspectivă de încheiere.

„Guvernul va elabora luna viitoare un buget suplimentar de 25 de trilioane de won, finanțat din excedentul de venituri fiscale, ca răspuns la conflictul prelungit din Orientul Mijlociu”, se arată într-un comunicat al guvernului.

UPDATE 12: Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran afirmă că a atacat infrastructura nucleară a Israelului

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a declarat că a început valul 82 al operațiunii sale împotriva SUA și Israel, a relatat agenția iraniană de știri Tasnim.

Potrivit IRGC, acest ultim val a început în zorii zilei de astăzi și a implicat un atac extins cu drone și rachete asupra centrului de comandă militar al Israelului, precum și asupra instalațiilor industriale legate de infrastructura sa nucleară, situate în sudul Mării Moarte.

UPDATE 11: China îndeamnă toate părțile să lucreze pentru „negocieri cu adevărat semnificative și sincere”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China, Lin Jian, a declarat că toate părțile implicate în războiul SUA–Israel împotriva Iranului ar trebui să acționeze în aceeași direcție și să „creeze condițiile pentru inițierea unor negocieri de pace cu adevărat semnificative și sincere”. Acesta a răspuns unei întrebări despre eventualele negocieri aflate în curs la Beijing.

„Prioritatea este să promovăm activ negocierile de pace, să profităm de oportunitatea păcii și să încurajăm încetarea războiului”, a afirmat Jian în cadrul unei conferințe de presă.

UPDATE 10: Israel: Mai multe rachete iraniene se îndreaptă spre țară

Armata Israelului a anunțat că a detectat un nou val de rachete iraniene, al cincilea de la primele ore ale dimineții.

UPDATE 9: Ambasada SUA din Irak le cere cetățenilor să părăsească țara

Ambasada Statelor Unite din Irak a emis un nou avertisment de securitate, susținând că mai multe grupuri armate aliniate Iranului au desfășurat atacuri „extinse” asupra cetățenilor americani și asupra țintelor asociate cu Washingtonul în întreaga țară, inclusiv în regiunea kurdă din Irak.

Ambasada a îndemnat cetățenii americani să părăsească Irakul și să nu se deplaseze la ambasada din Bagdad sau la consulatul general din Erbil, din cauza riscului continuu reprezentat de rachete, drone și proiectile în spațiul aerian irakian.

De asemenea, s-a recomandat ca persoanele care părăsesc țara să utilizeze rute terestre către Iordania, Kuweit, Arabia Saudită și Turcia, deoarece spațiul aerian rămâne închis.

UPDATE 8: Ce știm despre petrolierul turcesc lovit de o dronă în Marea Neagră?

O dronă a lovit un petrolier turcesc care transporta țiței și plecase din Rusia, provocând o explozie în Marea Neagră, în apropierea strâmtorii Bosfor din Istanbul, a declarat ministrul turc al transporturilor.

Incidentul a avut loc în primele ore ale zilei de joi.

Toți cei 27 de membri ai echipajului sunt în siguranță, iar paza de coastă a fost trimisă la bordul navei, Altura.

Evenimentul s-a produs la aproximativ 33 km (18 mile marine) de Bosfor, un canal esențial pentru transportul de mărfuri care leagă Marea Neagră de Marea Marmara și Marea Mediterană.

Datele de urmărire a navelor și AIS Refinitiv arată că Altura plecase din portul Novorossiysk, Rusia, cu aproximativ 1 milion de barili de țiței și părea aproape încărcată la capacitate maximă.

UPDATE 7: Ministrul industriei din Iran vorbește despre planuri de reconstrucție pentru a menține producția pe linia de plutire

Ministrul industriei din Iran, Mohammad Atabak, afirmă că există planuri de reconstrucție rapidă a fabricilor critice avariate în timpul războiului, pentru a preveni eventualele penurii.

În declarații preluate de postului iranian IRIB, Atabak a spus că fabricile afectate, ale căror produse sunt utilizate pe scară largă în lanțurile de aprovizionare, au fost puse „în fruntea listei de reconstrucție”.

Fabricile distruse vor necesita „evaluări specializate”, a adăugat el.

UPDATE 6: Hezbollah încearcă să provoace victime Israelului pentru a face operațiunea „costisitoare”

Sudul Libanului rămâne un câmp de luptă activ, cu zona de conflict extinzându-se dincolo de imediata zonă de frontieră.

O sursă din armata libaneză a confirmat pentru Al Jazeera că forțele militare israeliene se află acum în majoritatea satelor din sudul Libanului de-a lungul frontierei cu Israel și că, în unele locații, au pătruns pe teritoriul libanez până la șase kilometri.

În acest context, Hezbollah continuă să lanseze rachete și proiectile peste graniță, provocând uneori daune, deși majoritatea sunt interceptate. Totodată, Hezbollah afirmă că vizează trupele și tancurile israeliene din Liban pe măsură ce acestea avansează.

Scopul Hezbollah este să provoace cât mai multe victime în rândul trupelor israeliene, pentru a face operațiunea cât mai „costisitoare”, știind că există un dezechilibru de putere.

UPDATE 5: Petrolier operat de Turcia lovit de o dronă în Marea Neagră

Ministrul Transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a declarat că un petrolier operat de o companie turcă, cu 27 de membri ai echipajului la bord, a fost vizat de o dronă în Marea Neagră.

Potrivit agenției de presă Anadolu, nu au fost raportate victime.

Postul de televiziune NTV din Turcia a relatat că vasul este deținut de firma Beșiktaș și navighează sub pavilionul Sierra Leone. Nava plecase din portul Novorossiysk, Rusia, transportând aproximativ un milion de barili de petrol brut, conform datelor de urmărire a navelor.

UPDATE 4: Armata Israelului anunță intensificarea operațiunilor terestre în Liban

Armata israeliană afirmă că va intensifica operațiunile terestre în Liban, a cărui armată este acuzată că nu și-a respectat angajamentul de a dezarma Hezbollah și de a alunga gruparea din anumite zone din sudul țării.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că, până acum, au fost lovite peste 2.000 de ținte ale Hezbollah, fiind uciși aproximativ 700 de luptători, inclusiv sute de membri ai elitei Forței Radwan.

UPDATE 3: Două persoane ucise în Abu Dhabi de resturi provenite de la o rachetă

Două persoane și-au pierdut viața în Abu Dhabi după interceptarea unei rachete, potrivit biroului de presă al autorităților locale.

UPDATE 2: Oman Air prelungește anulările de zboruri în Golf

Compania aeriană națională din Oman anunță că zborurile către Dubai, Bahrain, Doha, Kuweit, Copenhaga și Bagdad vor rămâne anulate până pe 15 aprilie, din cauza închiderii continue a spațiului aerian.

UPDATE 1: Statele Unite își consolidează forțele în Orientul Mijlociu, în ciuda discuțiilor despre negocieri

Chiar dacă administrația Trump insistă că negocierile sunt în curs, guvernul american continuă să trimită trupe în Orientul Mijlociu.

În ultimele zile am relatat despre desfășurarea marinei - aproximativ 2.500 de militari din California, însoțiți de trei nave de război. Aceștia fac parte din forțele de operațiuni speciale.

Acum se anunță că va fi trimisă și Divizia 82 Aeropurtată, o unitate de reacție rapidă care poate fi mobilizată în aproximativ 24 de ore. Membrii săi participă la operațiuni speciale, iar speculațiile privind rolul lor în regiune sunt numeroase.

Unii spun că ar putea fi implicați în operațiuni pe insula Kharg, denumită de Trump „bijuteria coroanei”, locul de unde Iranul exportă cea mai mare parte a petrolului său.

Ar fi o operațiune extrem de dificilă, în principal pentru că ar însemna un posibil conflict mai mare cu Iranul – ceea ce este foarte nepopular în rândul publicului american. Aceast este ceea scenariul numit „boots on the ground” (nr. cizme pe teren), adică trupe americane desfășurate efectiv la sol. Astfel, vedem cum administrația Trump crește retorica în timp ce trimite mai multe trupe, menținând în același timp discursul despre negocieri.

Însă majoritatea americanilor vor doar să știe cât va dura acest război.

Știre Inițială:

Războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, a intrat în cea de-a 27-a zi, fără semne clare de detensionare. Situația rămâne extrem de volatilă, în ciuda anunțurilor recente privind posibile negocieri menite să conducă la atingerea unor obiective și, eventual, la încheierea conflictului. În acest live text veți găsi principalele evoluții ale zilei din conflictul din Orientul Mijlociu.



Recapitulare a evoluțiilor recente

Statele Unite lansează un nou avertisment, cerând Iranului să accepte înfrângerea sau să se confrunte cu atacuri și mai dure, în timp ce Teheranul respinge negocierile și promite să continue apărarea țării.

Un oficial iranian descrie planul în 15 puncte propus de SUA pentru încheierea războiului drept „maximalist și nerezonabil”, în timp ce televiziunea de stat prezintă cinci condiții pentru pace, inclusiv garanții împotriva unor conflicte viitoare și plata unor despăgubiri de război.

Loviturile americano-israeliene asupra Iranului continuă, în timp ce rachetele iraniene vizează centrul și nordul Israelului.

Forțele israeliene bombardează intens Libanul, iar premierul Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul extinde ceea ce el numește o zonă tampon în sudul Libanului.

Șase țări din Orientul Mijlociu cer Irakului să oprească grupările armate susținute de Iran să lanseze atacuri în regiune.

Bahrain, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite interceptează rachete și drone iraniene, în timp ce Organizația Națiunilor Unite avertizează asupra consecințelor unei eventuale închideri prelungite a Strâmtorii Hormuz.



