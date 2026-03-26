Vezi pete sau linii în câmpul vizual? Când trebuie să mergi la medic

Multe persoane este posibil să fi observat unele forme mici, asemănătoare unor pete, sau linii ondulate care apar în câmpul vizual în timp ce își desfășoară activitățile zilnice. Dar, după câteva clipiri, s-ar putea să dispară. Acestea sunt numite „pete plutitoare”, și deși erau considerate inofensive, se pare că nu trebuie ignorate.

NHS a oferit sfaturi cu privire la momentul în care ar trebui să solicitați un consult medical despre aceste corpuri plutitoare enervante.

Ce sunt „petele plutitoare”?

Conform NHS, acestea sunt cauzate de o afecțiune cunoscută sub numele de detașare posterioară a vitrosului (PVD), un proces inofensiv în care gelul din ochi suferă modificări.

Aceasta este provocată de fibrele de colagen care se aglomerează în substanța gelatinoasă a ochiului, vitrosul, situată în spatele cristalinului și în fața retinei. Dar, așa cum se menționează în studiul din martie 2026, situațiile mai grave ar putea implica un dezlipire de retină.

În cazuri grave de sănătate, aceasta poate duce la pierderea vederii, deși trebuie reținut faptul că „floaterele” și „fulgerele” pot apărea și fără un motiv real.

Citește și: Un oftalmolog a dezvăluit care sunt cele cinci obiceiuri zilnice care îți pot afecta vederea

Ce a descoperit studiul cu privire la „petele plutitoare”?

Cercetătorii de la Centrul Medical Universitar Radboud din Olanda au avertizat că apariția bruscă a petelor plutitoare poate fi un semn al dezlipirii de retină, într-un studiu publicat în Annals of Family Medicine.

Aceasta se întâmplă atunci când retina, sensibilă la lumină, se desprinde de partea din spate a ochiului.

Dacă această afecțiune nu este tratată imediat prin intervenție chirurgicală sau cu laser, dezlipirea de retină poate cauza pierderea permanentă a vederii, deoarece alte semne ale afecțiunii pot include fulgere de lumină și umbre întunecate sau perdele care se mișcă în câmpul vizual al persoanei.

Ce au analizat cercetătorii?

Dosarele medicale electronice analizate de aceștia cuprindeau aproximativ 42.000 de pacienți, din care s-a constatat că 1.181 de consultații au implicat 1.089 de pacienți cu vârsta de peste 18 ani, care au raportat apariția unor noi corpuri plutitoare, fulgere de lumină sau ambele.

Acești pacienți au fost împărțiți în trei grupuri: numai corpuri plutitoare, numai fulgere de lumină sau ambele simptome simultan, și s-a constatat că 61% erau femei, în timp ce 57% aveau vârste cuprinse între 50 și 70 de ani.

La această vârstă, se știe că vitrosul se micșorează în mod natural și se îndepărtează de retină, provocând corpuri plutitoare sau chiar posibile rupturi.

Din cele 1.181 de vizite, s-a constatat că 77 de pacienți au suferit un dezlipire de retină sau o ruptură de retină, iar numărul acestora a continuat să crească.

Doar 4,7% dintre participanții care au avut fulgere de lumină au prezentat o dezlipire de retină sau o ruptură de retină, în timp ce 6,1% dintre cei cu corpuri plutitoare au primit același diagnostic.

Cei care prezentau ambele simptome au avut însă cea mai mare rată de dezlipire sau ruptură - 8,4%.

Când trebuie să mergi de urgență la oftalmolog

Aceasta înseamnă că pacienții cu ambele simptome aveau de fapt o probabilitate cu 56% mai mare de a suferi o dezlipire sau o ruptură de retină, în comparație cu cei care vedeau doar fulgere de lumină.

Așadar, pacienții care prezentau multiple corpuri plutitoare aveau o probabilitate de 19,8% de a suferi un dezlipire de retină, procentul crescând la 29,4% în cazul în care se înregistrau atât corpuri plutitoare, cât și fulgere luminoase.

Cu toate acestea, autorii subliniază faptul că majoritatea episoadelor cu corpuri plutitoare nu constituie o urgență medicală, cea mai frecventă constatare din cadrul studiului la pacienți fiind „corpurile plutitoare”,

Acestea au reprezentat 36,7% din totalul consultațiilor, în timp ce 32,3% au fost asociate cu separarea inofensivă, legată de vârstă, a vitrosului de retină.

Desprinderea retinei este diagnosticată prin examinarea ochilor cu pupilele dilatate de către un oftalmolog sau un optometrist, fiind adesea tratată rapid prin intervenție chirurgicală în 24-48 de ore.