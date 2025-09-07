Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop

”Vreau să subliniez și să audă toată lumea, am spus de foarte mulți ani și spun în continuare, în toată media, că orice om, după părerea mea, care nu a avut niciun fel de patologie oftalmologică în viața lui, după vârsta de 40 de ani trebuie să meargă la un consult oftalmologic anual. Vă spun și de ce: sunt afecțiuni care nu dau niciun fel de simptome și, când dau, e prea târziu.

De foarte multe ori, pacienții vin când apar simptome sau când sunt foarte avansate. Acest lucru e inadmisibil. Vin pacienți în stadii irecuperabile și dacă-i întreb, îmi spun: am neglijat.

Policlinicile teritoriale și cabinetele care au contract cu Casa există în toate sectoarele și peste tot, în toate județele. Acolo sunt consultații gratuite, cu trimitere de la medicul de familie. Medicul de familie trebuie să trimită nu la spital, ci la cabinetul teritorial, îl vede medicul oftalmolog și dacă el constată că pacientul are nevoie de spital, atunci el trebuie să fie cel care trimite pacientul într-un spital și se programează în departamentul în care e boala, deci nu la oricine” a spus medicul oftalmolog dr. Monica Pop, în cadrul emisiunii ”Academia de sănătate” de la DCNews și DCMedical.

Cataracta nu reprezintă niciun fel de urgență

Despre cataractă, dr. Monica Pop precizează că, de exemplu, ”Cataracta e o afecțiune foarte răspândită, nu e niciun fel de urgență, dar oamenii din țara asta se grăbesc și nu știu de ce. În toate țările civilizate, programarea la cataractă e de 2-3 ani. Ani! La noi, la medicii foarte buni sunt programări luni de zile”. Pe de altă parte, glaucomul este o urgență: ”Glaucomul este o urgență pentru că înseamnă tensiune mare intraoculară. Problema este că nu dă niciun fel de simptom. Se micșorează câmpul vizual”.

Glaucomul, boala gravă care se moștenește și nu are tratament

”Glaucomul apare întâi la un ochi, apoi la celălalt. În momentul în care apare la un singur ochi, pacientul nu-l percepe. Cum să-și dea seama? Vede bine cu celălalt ochi, vede și cu cel afectat inițial la început destul de bine, apoi din ce în ce mai puțin și ajunge la noi în stadiu de atrofie optică glaucomatoasă ireversibilă. Deci nu e o boală care se vindecă, să fie foarte clar! Glaucomul primitiv înseamnă că a apărut ca atare, nu după vreo altă boală. Și este foarte răspândit, iar ceva foarte important este că se moștenește. Rata de moștenire este foarte mare. Un pacient cu glaucom va da și copiilor lui cu mare probabilitate. Singura posibilitate de a stăpâni glaucomul este controlul, să vezi cum evoluează. Pentru anumiți pacienți, există aplicații de laser speciale, dar și intervenții chirurgicale prin care niciodată nu va vedea mai bine, dar încercăm să menținem ceea ce are atunci și să nu înainteze. E o boală evolutivă imprevizibilă, deci o boală gravă, o boală severă, serioasă” avertizează medicul.

