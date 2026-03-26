Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
Țara din UE care majorează prețul motorinei pentru străini
Data publicării: 14:54 26 Mar 2026

Țara din UE care majorează prețul motorinei pentru străini
Autor: Iulia Horovei

Prețul motorinei în România crește în continuare: A depăşit 8,2 lei/litru și ar putea ajunge la 8,5

Un stat membru al Uniunii Europene a decis să crească prețul motorinei pentru străini, deși Comisia Europeană a avertizat cu privire la ilegalitatea acestei măsuri.

Guvernul slovac a aprobat joi ca şoferii de autovehicule din străinătate să plătească 2,012 euro pe litrul de motorină, cu aproximativ 30% mai mult faţă de localnici, pentru a evita o penurie, în pofida avertizărilor venite din partea Comisiei Europene conform cărora această măsură este ilegală şi încalcă principiul egalităţii, relatează agenţia EFE.

Guvernul, format din populişti, social-democraţi şi ultranaţionalişti, dă asigurări că măsura este temporară şi o justifică prin dificultăţile de aprovizionare cu petrol ca urmare a închiderii oleoductului Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina.

Străinii alimentează în Slovacia datorită prețului mai scăzut

În plus, creşterea preţurilor carburanţilor ca urmare a războiului din Iran face ca mulţi şoferi din ţările vecine să vină să alimenteze în Slovacia, unde motorina este mai ieftină.

Ministrul de Finanţe, Ladislav Kamenicky, a explicat că se doreşte să se evite transformarea Slovaciei „într-un punct de tranzit economic din străinătate”.

Acest preţ al motorinei pentru şoferii străini a fost stabilit conform preţului mediu pentru acest combustibil în Republica Cehă, Polonia şi Austria, toate ţări vecine Slovaciei.

Comisia Europeană a transmis că această măsură este discriminatorie şi contrară dreptului UE şi că „va lua măsuri legale adecvate” pentru a se asigura că Slovacia respectă normele comunitare, notează Agerpres.

Țara din UE care majorează prețul motorinei pentru străini
