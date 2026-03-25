Stare de urgență în sectorul energetic în Republica Moldova. Motorina sare de 30 de lei. Se trece la raționalizare

Parlamentul Republicii Moldova a instituit stare de urgență la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Hotărârea a fost deja publicată în Monitorul Oficial și intră în vigoare de la data adoptării. Decizia a fost luată după atacurile Federației Ruse asupra infrastructurii din Ucraina. Se ia în calcul inclusiv raționalizarea energiei electrice.

"Parlamentul a adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Documentul a fost votat de 72 de deputați.

Instituirea stării de urgență a fost propusă de Guvern, după ce principala linie electrică de alimentare a Republicii Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Deși consumatorii sunt asigurați cu energie electrică din surse interne și din importuri pe rute alternative, inclusiv prin cele patru linii electrice de interconexiune de 110 kV cu România, situația este critică, anunță autoritățile.

Premierul Republicii Moldova: Nu este o decizie a Guvernului, este o decizie pentru cetățeni

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat în plenul Parlamentului că instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid, coordonat și să intervină cu măsurile necesare pentru protejarea securității energetice a țării și a cetățenilor.

„Nu este o decizie a Guvernului, este o decizie pentru cetățeni – pentru stabilitate, pentru siguranța noastră, a tuturor. Către cetățeni, mesajul este clar. În acest context, este iminent necesar să folosim energia rațional, să evităm consumul inutil, mai ales în orele de vârf și, mai ales, să ne informăm din surse oficiale. Să rămânem uniți. Am demonstrat deja că putem rezista, am trecut prin multe crize și am rămas în picioare. Vom gestiona și această situație cu calm, responsabilitate și demnitate”, a menționat prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Ce prevede declararea stării de urgență în sectorul energetic

Pe durata stării de urgență, Guvernul va întreprinde acțiuni rapide de asigurare cu resurse energetice și echipamente necesare infrastructurii energetice. De asemenea, va dispune, la necesitate, alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru achiziția de energie și echipamente pentru infrastructura energetică. La necesitate, autoritățile vor dispune măsuri de raționalizare a consumului de resurse energetice.

Totodată, unii operatori economici ar putea fi obligați să limiteze furnizarea de bunuri și servicii, inclusiv în ceea ce privește importul sau exportul către populație, autorități și instituții publice, dacă acest lucru va contribui la limitarea sau eliminarea efectelor crizei. În următoarele 60 de zile, întreprinderile energetice vor fi împuternicite să acționeze pentru a procura, produce, transporta, distribui sau furniza resurse energetice pe întreg teritoriul țării. Mijloacele de informare în masă vor informa populația despre cauzele și amploarea situației de urgență.

Linia electrică aeriană Vulcăneşti – Isaccea, deconectată

Actele adoptate de Guvern în perioada stării de urgență vor avea caracter executoriu pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice și pentru cetățenii și persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Linia electrică aeriană Vulcăneşti – Isaccea a fost deconectată după atacurile Federației Ruse asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Aceasta este una dintre cele mai importante artere de import a energiei electrice, care asigură aproximativ 70% din consumul total al țării. În urma deconectării, începând cu 25 martie, este estimat un deficit de până la 400 MW în orele de vârf. Responsabilii menționează că procesul de reconectare este complicat. Înainte de intervenția echipelor tehnice, este necesară identificarea și înlăturarea resturilor de drone din zona adiacentă părții ucrainene", se arată într-un comunicat al Parlamentului Republicii Moldova.

Maia Sandu: Acționăm pentru a ne proteja cetățenii și sunt sigură că vom trece și peste aceste provocări

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu o reacție după decizia Parlamentului.

"Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri. Nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă mincinoasă, dar atacă constant infrastructura Ucrainei și, tot mai des, pune în pericol securitatea și sănătatea moldovenilor.

După bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului, a lăsat fără apă 4 raioane și continuă să afecteze mediul și apele noastre, în această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, ce asigură, în anumite perioade, și 60-70% din consumul nostru de electricitate. Toate acestea nu sunt accidente, ci acțiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi și a lăsa Moldova în întuneric.

Însă noi am rezistat de fiecare dată. Acționăm pentru a ne proteja cetățenii și sunt sigură că vom trece și peste aceste provocări. Instituțiile statului vor interveni cu măsurile necesare în următoarea perioadă. Sistemul funcționează, dar este sub o presiune enormă.

Dragi cetățeni, acum e nevoie să fim solidari, să înțelegem seriozitatea situației, să fim rezistenți. Să economisim, să distribuim mesajele din surse oficiale, să fim uniți, să fim demni. Chiar dacă Rusia ne vrea slabi, depinde de noi să rămânem puternici și să ținem Moldovă demnă", a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Prețul carburanților, o altă problemă pentru Republica Moldova

O altă problemă gravă cu care se confruntă Republica Moldova este criza carburanților. Potrivit Ministerului Energiei de la Chișinău, Republica Moldova a importat marți, 24 martie, un total de 2250 de tone de motorină și 1414 tone de benzină prin Portul Internațional Liber Giurgiulești, prin transport auto și feroviar, în condițiile în care stocurile disponibile acoperă 16 zile de consum pentru benzină, 13 zile pentru gaz petrolier lichefiat și doar șapte zile pentru motorină.

Precizăm că miercuri, 25 martie 2025, prețul motorinei a ajuns în Republica Moldova la 30 de lei (moldovenești n.r.), iar cel al benzinei 29 de lei.

VEZI ȘI: Avertisment despre plafonarea adaosului la carburanți pregătită de Guvern. Chisăliță (AEI): Poate aduce un efect opus

Chișinăul anunță securizarea stocurilor de combustibil

Centrul Național de Management al Crizelor din Republica Moldova a anunțat care sunt măsurile pentru gestionarea stării de urgență în sectorul energetic. Printre acestea se numără: prioritizarea și securizarea consumului de energie, reducerea consumului non-esențial și securizarea stocurilor de combustibil.

"Cu regret, din condiții independente de autoritățile statului, situația este una critică. În contextul atacurilor militare ale Rusiei asupra infrastructurii din sudul Ucrainei, linia electrică de 400 kV Vulcănești-Isaccea este indisponibilă. Ca urmare a atacurilor ruse pe teritoriul Ucrainei, au fost produse incidente tehnice care generează un risc iminent de deficit de energie electrică, estimat la 350-400 MW în orele de vârf.

Mai mult, contextul internațional volatil, marcat de tensiunile din regiunea Golfului și mentenanța rafinăriilor regionale, impune măsuri de precauție stricte și în sectorul produselor petroliere pentru a evita orice perturbare a aprovizionării pe piața internă.

Lista principalelor măsuri anunțate de Centrul de Management al Crizelor

Prin această HG pentru a evita un vid juridic a fost pe de o parte transpunerea prevederilor care au fost adoptate anterior în starea de alertă în sectorul energetic, iar pe de altă parte, se instituie un set de măsuri urgente și proporționale, structurate pe câteva direcții principale:

Prioritizarea și securizarea consumului de energie: Stabilim clar că instituțiile medico-sanitare, infrastructura critică și consumatorii vulnerabili au prioritate absolută la alimentare. Totodată, operatorul „Moldelectrica” va sista exporturile de energie în orele de vârf (17:00-21:00 CET) pentru a direcționa orice resursă disponibilă către consumul intern.

Aceste măsuri sunt indispensabile pentru a evita deconectările manuale necontrolate, pentru menținerea funcționalității statului și protejarea cetățenilor, prin evitarea unei crize energetice majore", transmite Centrul Național de Management al Crizelor de la Chșinău într-un comunicat.