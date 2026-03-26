DCNews Stiri Guvernul a declarat criză pe piața carburanților. Elena Cristian: Ce scoate la iveală această decizie
Data actualizării: 22:16 26 Mar 2026 | Data publicării: 21:23 26 Mar 2026

Guvernul a declarat criză pe piața carburanților. Elena Cristian: Ce scoate la iveală această decizie
Autor: Elena Aurel

Elena Cristian, analist DC Business

Guvernul a instituit oficial situația de criză pe piața carburanților, iar Elena Cristian a spus ce scoate în evidență această decizie.

Joi, 26 martie 2026, Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care instituie situația de criză pe piața carburanților și introduce măsuri de intervenție până la finalul lunii iunie 2026.

Elena Cristian, analist DC Business, a analizat acest subiect și a explicat că ordonanța de urgență a Guvernului pentru criza carburanților reflectă ineficiența instituțiilor statului.

„Referindu-ne la actul normativ care s-a discutat astăzi și care va fi implementat, eu cred că Guvernul a recunoscut ineficiența instituțiilor statului și a luat o decizie care nu ar mai pune instituțiile de control pe drumuri, pentru că este clar, dacă Consiliul Concurenței merge să facă o anchetă în piața carburanților, aflăm rezultatele peste vreo 7 ani. Acum, de exemplu, s-au dat rezultatele de prin 2014-2015. Deci Guvernul recunoaște că nu are instituții cu care să verifice și care să poată să facă ordine pe această piață.

Dintr-o altă perspectivă, Ministerul Finanțelor a spus foarte clar: Din prețul unui litru de combustibil, 70% sunt impozite și taxe, 30% reprezintă partea de preț real, cum s-ar spune. Deci dacă statul nu a putut din acest 70% să taie ceva, pentru ca prețul carburanților să fie la un nivel suportabil pentru români...”, a spus Elena Cristian

„Haideți să nu mai facem comparații! Românii nu au aceleași salarii cu alți europeni”

Elena Cristian a explicat că românii au salarii și putere de cumpărare mai mici decât alte țări europene, iar situația economică a țării este diferită. De asemenea, aceasta a ridicat întrebarea: „De ce nu s-a început cu reducerea impozitelor și taxelor pentru a sprijini direct cetățenii?”.

„Haideți să nu mai facem comparații! Românii nu au aceleași salarii cu alți europeni, nu au aceeași putere de cumpărare cu cetățenii din cele 9 țări despre care vorbiți, situația este cu totul alta în România. România nu are economia, nu are industria din aceste țări.

Este o situație grea și necesită măsuri mult mai anocrate în realitatea momentului. Spuneți că nu trebuie să tragem toate gloanțele, și poate că așa este, poate că trebuie luate măsuri gradual, dar de ce nu am început cu impozitele și taxele? De ce nu am început cu ceva care ar fi putut să dea un rezultat în etapa următoare, în așa fel încât omul să simtă că este și el sprijinit de acest Guvern, de acest stat, când își plătește impozitele?”, a spus Elena Cristian la România TV.

acest articol reprezintă o opinie
