DCNews Stiri Ora de vară 2026. Când se dă ceasul înainte și ce efecte are asupra programului tău
Data publicării: 12:29 26 Mar 2026

Ora de vară 2026. Când se dă ceasul înainte și ce efecte are asupra programului tău
Autor: Tiberiu Vasile

ceasuri Ceasuri. Foto: Freepik.com

Schimbarea orei de vară 2026 va avea loc curând. Ceasurile se dau cu o oră înainte, oferind mai multă lumină seara și afectând temporar somnul și ritmul biologic.

Schimbarea orei de vară 2026 este aproape, iar mulți români se întreabă când exact trebuie să își ajusteze ceasurile și ce impact are acest lucru asupra programului zilnic. Trecerea la ora de vară are loc întotdeauna în ultimul weekend din martie, iar în 2026 aceasta va influența atât somnul, cât și ritmul biologic al organismului.

Când trecem la ora de vară 2026

În 2026, trecerea la ora de vară va avea loc în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, când ceasurile se vor da cu o oră înainte, la ora 03:00 devenind ora 04:00. Această ajustare determină pierderea unei ore de somn, dar oferă mai multă lumină naturală seara, ceea ce poate influența pozitiv activitățile în aer liber și consumul de energie.

Ce înseamnă trecerea la ora de vară

Trecerea la ora de vară presupune mutarea ceasului cu o oră înainte pentru a beneficia de mai multă lumină naturală după-amiaza. Practic, ziua devine „mai lungă” din punct de vedere al luminii, dar „mai scurtă” din perspectiva orei de somn. Aceasta schimbare se aplică atât ceasurilor manuale, cât și celor electronice care se ajustează automat.

De ce există ora de vară

Ora de vară a fost introdusă pentru a economisi energie electrică și pentru a folosi mai eficient lumina naturală. De-a lungul timpului, mai multe țări au adoptat acest sistem, iar Uniunea Europeană stabilește datele generale pentru trecerea la ora de vară și revenirea la ora standard, pentru a menține un calendar unitar.

Efecte asupra corpului și sănătății

Trecerea la ora de vară poate avea efecte temporare asupra organismului:

Tulburări de somn: pierderea unei ore poate provoca oboseală și dificultăți de concentrare.
Modificări ale ritmului biologic: ceasul intern poate avea nevoie de câteva zile pentru a se ajusta.
Impact asupra stării de spirit: expunerea mai mare la lumină seara poate îmbunătăți starea de spirit, dar poate provoca și iritabilitate temporară.

Specialiștii recomandă adaptarea graduală a programului de somn și evitarea consumului excesiv de cafeină în primele zile după schimbare.

CITEȘTE ȘI: România trece mai devreme la ora de vară în anul 2026
 

