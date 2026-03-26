Tragedie în Bihor: Un pieton a murit după ce a fost acroșat de un tractor
Data actualizării: 17:50 26 Mar 2026 | Data publicării: 17:48 26 Mar 2026

Tragedie în Bihor: Un pieton a murit după ce a fost acroșat de un tractor
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta Sursa foto: Agerpres

Un pieton a murit joi după ce a fost acroşat de un tractor cu remorcă în orașul Valea lui Mihai, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor.

Conform sursei citate, la ora 15:50 a fost primit un apel la 112 care anunța producerea unui accident rutier pe o stradă din orașul Valea lui Mihai.  

"Din primele investigaţii efectuate de poliţişti, la faţa locului, s-a constatat că în accident a fost implicat un tractor agricol cu remorcă, care, în condiţii ce urmează a fi stabilite din cercetări, ar fi acroşat un pieton", se arată în comunicatul semnat de purtătoarea de cuvânt a IPJ, comisar şef Alina Fărcuţa.

Accidentul rutier s-a soldat cu rănirea gravă a pietonului, care a decedat la fața locului, în ciuda eforturilor de resuscitare efectuate de personalul medical. 

Traficul rutier a fost blocat temporar pe respectiva secţiune de drum şi dirijat de poliţişti.

Poliţiştii Biroului Rutier Marghita urmează să efectueze cercetarea la faţa locului, în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului rutier.

bihor
pieton
tractor
accident rutier
