Cazul care a șocat Europa: Eutanasia Noeliei este programată azi, la ora 18:00

Noelia Castillo Ramos a fost victima unei agresiuni sexuale multiple, iar în urma acestui episod, pe 4 octombrie 2022, s-a aruncat de la etajul cinci în încercarea de a-și lua viața. Din acel moment, a început un calvar și mai greu.

Diagnostic ireversibil și suferință continuă

"A suferit o leziune medulară gravă și ireversibilă, o paraplegie care o împiedică să se miște de la brâu în jos și îi provoacă dureri neuropatice intense și incontinență", a relatat publicația El Mundo.

Tânăra din Barcelona suferă de o paraplegie ireversibilă și, în fața acestui diagnostic, în 2024 a decis să solicite moarte asistată, declanșând un amplu debat social și juridic.

Într-o primă etapă, cererea sa de eutanasie a fost aprobată de organismele medicale competente și a primit avizul Comisiei de Garanție și Evaluare din Catalonia, care a considerat că îndeplinește toate criteriile legale. Totuși, ceea ce părea inițial un proces strict medical a devenit rapid mult mai complicat.

Opoziția tatălui și blocajele în instanță

Încă de la început, tatăl său, susținut de organizația Avocați Creștini s-a opus deciziei și a depus mai multe contestații pentru a bloca procedura. A urmat astfel un lung șir de decizii judiciare care au amânat eutanasia timp de aproape doi ani.

Cazul Noeliei Castillo Ramos a parcurs un traseu juridic extins în Spania și a fost analizat de mai multe instanțe. Inițial, justiția din Catalonia i-a dat dreptate, iar ulterior Tribunalul Suprem a confirmat decizia, considerând că dreptul său la eutanasie este garantat și nu poate fi blocat de opoziția tatălui.

Ulterior, Tribunalul Constituțional a respins ultimul recurs al familiei, neidentificând nicio încălcare a drepturilor fundamentale, ceea ce a închis calea altor apeluri în țară. Totuși, cazul a ajuns și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Strasbourg, unde s-a cerut suspendarea procedurii. Solicitarea a fost respinsă în martie 2026, deschizând definitiv drumul către eutanasie, potrivit Lanacion.

Familie divizată în fața deciziei

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale acestui caz a fost ruptura profundă din familie. În timp ce tatăl a continuat să se opună până la final, mama a avut o poziție diferită. Deși nu este de acord cu decizia fiicei sale, ea a ales să o susțină, punând pe primul loc relația dintre ele și respectul pentru alegerea acesteia.

În imaginile apărute recent, mama apare alături de Noelia într-un moment extrem de emoționant, exprimând durere, neîncredere, dar și acceptare, și promițând că îi va fi alături "până în ultimul moment".

După aproape 20 de luni de întârzieri, incertitudine și epuizare emoțională, Noelia a reușit în cele din urmă să stabilească data procedurii, programată pentru joi, 26 martie, cu acordul medicilor și al instanțelor.

Într-un interviu acordat emisiunii "Y ahora Sonsoles", tânăra a descris suferința fizică și emoțională prin care trece de ani de zile.

Mărturia dureroasă a Noeliei

"M-am simțit mereu singură, chiar și înainte de a cere eutanasia vedeam lumea foarte întunecată. Nu am chef de nimic, nici să ies, nici să mănânc, nici să fac ceva, iar somnul este foarte dificil, pe lângă durerile de spate și de picioare. Nimeni din familia mea nu este de acord, dar fericirea unui părinte nu trebuie să fie mai presus de cea a unui copil sau de viața lui. Eu vreau doar să plec în pace și să nu mai sufăr", a spus ea.

