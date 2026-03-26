€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
DCNews Stiri Cazul care a șocat Europa: Eutanasia Noeliei este programată azi, la ora 18:00
Data actualizării: 17:05 26 Mar 2026 | Data publicării: 17:05 26 Mar 2026

Cazul care a șocat Europa: Eutanasia Noeliei este programată azi, la ora 18:00
Autor: Dana Mihai

Noelia Castillo - Sursa: X Noelia Castillo - Sursa: X

Decizia vine după un proces lung și complex, marcat de luni de lupte în instanță, inclusiv împotriva opoziției propriilor părinți, care nu i-au susținut niciodată solicitarea.

Noelia Castillo Ramos a fost victima unei agresiuni sexuale multiple, iar în urma acestui episod, pe 4 octombrie 2022, s-a aruncat de la etajul cinci în încercarea de a-și lua viața. Din acel moment, a început un calvar și mai greu.

Diagnostic ireversibil și suferință continuă

"A suferit o leziune medulară gravă și ireversibilă, o paraplegie care o împiedică să se miște de la brâu în jos și îi provoacă dureri neuropatice intense și incontinență", a relatat publicația El Mundo.

Tânăra din Barcelona suferă de o paraplegie ireversibilă și, în fața acestui diagnostic, în 2024 a decis să solicite moarte asistată, declanșând un amplu debat social și juridic.

Într-o primă etapă, cererea sa de eutanasie a fost aprobată de organismele medicale competente și a primit avizul Comisiei de Garanție și Evaluare din Catalonia, care a considerat că îndeplinește toate criteriile legale. Totuși, ceea ce părea inițial un proces strict medical a devenit rapid mult mai complicat.

Opoziția tatălui și blocajele în instanță

Încă de la început, tatăl său, susținut de organizația Avocați Creștini s-a opus deciziei și a depus mai multe contestații pentru a bloca procedura. A urmat astfel un lung șir de decizii judiciare care au amânat eutanasia timp de aproape doi ani.

Cazul Noeliei Castillo Ramos a parcurs un traseu juridic extins în Spania și a fost analizat de mai multe instanțe. Inițial, justiția din Catalonia i-a dat dreptate, iar ulterior Tribunalul Suprem a confirmat decizia, considerând că dreptul său la eutanasie este garantat și nu poate fi blocat de opoziția tatălui.

Ulterior, Tribunalul Constituțional a respins ultimul recurs al familiei, neidentificând nicio încălcare a drepturilor fundamentale, ceea ce a închis calea altor apeluri în țară. Totuși, cazul a ajuns și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Strasbourg, unde s-a cerut suspendarea procedurii. Solicitarea a fost respinsă în martie 2026, deschizând definitiv drumul către eutanasie, potrivit Lanacion.

Familie divizată în fața deciziei

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale acestui caz a fost ruptura profundă din familie. În timp ce tatăl a continuat să se opună până la final, mama a avut o poziție diferită. Deși nu este de acord cu decizia fiicei sale, ea a ales să o susțină, punând pe primul loc relația dintre ele și respectul pentru alegerea acesteia.

În imaginile apărute recent, mama apare alături de Noelia într-un moment extrem de emoționant, exprimând durere, neîncredere, dar și acceptare, și promițând că îi va fi alături "până în ultimul moment".

Citește și: În Spania a intrat în vigoare dreptul la eutanasie

După aproape 20 de luni de întârzieri, incertitudine și epuizare emoțională, Noelia a reușit în cele din urmă să stabilească data procedurii, programată pentru joi, 26 martie, cu acordul medicilor și al instanțelor.

Într-un interviu acordat emisiunii "Y ahora Sonsoles", tânăra a descris suferința fizică și emoțională prin care trece de ani de zile.

Mărturia dureroasă a Noeliei

"M-am simțit mereu singură, chiar și înainte de a cere eutanasia vedeam lumea foarte întunecată. Nu am chef de nimic, nici să ies, nici să mănânc, nici să fac ceva, iar somnul este foarte dificil, pe lângă durerile de spate și de picioare. Nimeni din familia mea nu este de acord, dar fericirea unui părinte nu trebuie să fie mai presus de cea a unui copil sau de viața lui. Eu vreau doar să plec în pace și să nu mai sufăr", a spus ea.  
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Vezi pete sau linii în câmpul vizual? Când trebuie să mergi la medic
Publicat acum 38 minute
Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor din România: Suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei / video
Publicat acum 54 minute
Nicușor Dan temperează conflictul din coaliție. Președintele exclude un Guvern cu AUR
Publicat acum 58 minute
Georgiana Teodorescu AUR-ECR: Toți cei care ajung ilegal în Europa trebuie retrimiși, cât mai repede posibil, în țările lor de origine!
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Tragedie în Bihor: Un pieton a murit după ce a fost acroșat de un tractor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 7 ore si 54 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 11 ore si 49 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 38 minute
De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Se schimbă radical vremea. A fost emis Cod Galben de vânt puternic, precipitații abundente și ninsori. Harta ANM
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close