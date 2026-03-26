Aeroportul Arad va fi reorganizat. Zborurile regulate nu mai sunt prezente din 2015

Consilierii judeţeni din Arad au aprobat, joi, planul de reorganizare, restructurare şi redresare financiară a aeroportului, bază care şi-a pierdut zborurile regulate din 2015, de când mai are doar zboruri turistice pe timp de vară, iar pierderile contabile cumulate din anii trecuţi însumează aproximativ 1,8 milioane de lei.

Conform datelor din planul de reorganizare aprobat de Consiliul Judeţean, dacă în 2013 au fost înregistraţi 39.516 pasageri din curse regulate, anul trecut nu a fost niciun pasager. De altfel, cursele regulate au fost pierdute în 2015, de când mai există doar curse sezoniere către destinaţii turistice externe, zboruri charter sau de mărfuri.

Aeroportul urmează să actualizeze lista tarifelor aeroportuare

Anul trecut, cursele sezoniere către Antalya au avut 8.925 de pasageri. Bugetul total al bazei a fost de aproximativ 12 milioane de lei, din care veniturile proprii au ajuns la circa 3.000.000 de lei. Diferenţa a fost reprezentată de subvenţii şi cheltuieli cu securitatea şi siguranţa acoperite de stat.

"La data de 31 decembrie 2025, S.C. Aeroportul Arad S.A. avea pierderi contabile de recuperat din anii precedenţi în sumă de 1.787.000 lei. Această sumă reprezintă partea ce a rămas nerecuperată din pierderile aferente anilor 2015, 2016 şi 2020", se mai arată în raportul care însoţeşte planul de reorganizare aprobat.

Pentru a se redresa financiar, aeroportul urmează să actualizeze lista tarifelor aeroportuare, pentru operaţiuni handling de bază, pentru operaţiuni la cerere, tarife de operaţiuni cargo şi alte activităţi. Majorarea se va face cel puţin cu rata inflaţiei.

Totodată, se vor valorifica active de care nu depinde funcţionarea bazei.

"Au fost identificate o serie de mijloace fixe neproductive, iar pentru valorificarea lor va trebui parcursă procedura de casare, inclusiv contractarea de servicii de evaluare a valorii acestora, pentru că unele echipamente deşi nu mai sunt utilizate în cadrul aeroportului, pot fi considerate optime pentru terţe persoane interesate", se arată în raport.

Aeroportul estimează că va recupera integral pierderile până în 2029

Prin implementarea măsurilor, aeroportul estimează că va recupera integral pierderile până în anul 2029.

Aeroportul Arad are o schemă de 73 de posturi, din care în prezent sunt ocupate 58.

Unul dintre consilierii judeţeni a spus, în şedinţa de joi, că "asistăm de mulţi ani de zile la o pierdere constantă a banului public fără să vedem nişte măsuri concrete" şi a cerut mai multe demersuri pentru eficientizarea aeroportului. El a atras atenţia că ţintele din planul de reorganizare "nu pot fi atinse" şi cea mai mare parte a bugetului bazei va rămâne din subvenţii.

Managerul aeroportului, Ovidiu Moşneag, a replicat şi a spus, legat de lipsa pasagerilor, că după pandemie "piaţa aviaţiei s-a schimbat total", iar "operatorii aerieni s-au îndreptat către aeroporturile mari, neglijând aeroporturile mici".

Ovidiu Moşneag a adăugat, la solicitarea AGERPRES, că în ultimii patru ani baza a recuperat din pierderile istorice aproximativ un milion de lei.

El a mai declarat că, în ultimii doi ani, contactarea de operatori "a fost imposibilă, din cauza discontinuităţii activităţii turnului de control, care şi-a alocat personalul pentru a deservi Aeroportul Braşov".

După adoptarea bugetului pe 2026, executivul CJ Arad ar putea adopta o măsură de subvenţionare timp de un an a unor linii aeriene şi să organizeze o licitaţie pentru operatorii care ar fi interesaţi, conform Agerpres.

