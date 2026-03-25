Vlăduța Lupău a făcut circ în avion după ce o stewardesă a insistat să respecte un gest banal de siguranță. Ce a omis artista să spună
Data actualizării: 14:55 25 Mar 2026 | Data publicării: 14:36 25 Mar 2026

Vlăduța Lupău a făcut circ în avion după ce o stewardesă a insistat să respecte un gest banal de siguranță. Ce a omis artista să spună
Autor: Darius Mureșan

vladuta-lupau-veste_98423400 Foto Facebook Vlăduța Lupău

Vlăduța Lupău a povestit un episod tensionat petrecut într-un avion, după ce o stewardesă a insistat să respecte regulile de siguranță și i-a trezit copilul care dormea.

Cântăreața de manele Vlăduța Lupău a povestit pe o rețea socială un moment tensionat într-un avion. Totul a început după ce o stewardesă a insistat să respecte regulile de siguranță, trezindu-i copilul care dormea. Vlăduța Lupău a recunoscut că și-a pierdut cumpătul în acel moment.

Episod tensionat în avion cu Vlăduța Lupău și o stewardesă

Incidentul s-ar fi petrecut în avion, în timpul unui zbor, la întoarcerea din vacanța din Spania. Ea călătorea  alături de soțul și cei doi copii. Conform acesteia, unul dintre copii dormea în brațele ei, în momentul în care o stewardesă a intervenit pentru a respecta regulile de siguranță. Stewardesa a insistat să îi fie pusă centura de siguranță copilului, fapt care l-a trezit din somn.

„Nu știu dacă sunteți curioși, m-am repatriat. Pot să vă spun din experiența mea de pe avion o treabă, pe care nu o contest, nu o judec, știu că e obligatorie și că toată lumea trebuie să o respecte și mă încadrez și eu la toată lumea. Dar atâta mi-e de ciudă când copiii dorm și mai ales pe zborurile astea de noapte. Și vine stewardesa să-i pună centura și te freacă să-i pui centura aia, chiar dacă e în brațe. Atâta te învârte, te freacă până se trezește! Când se trezește, ce se întâmplă? Ce credeți că se întâmplă? Se urlă. Noroc că s-a întâmplat asta la aterizare”, a spus Vlăduța Lupău.

Vlăduța Lupău ar vrea să scoată centura de siguranță din avion dacă își ține în brațe copilul

În continuare, artista a spus că ar dori, dacă ar putea, să elimine această regulă. 

„După aia, oricum au adormit, nu am avut probleme. Au adormit așa, pe la 03:00 noaptea când am ajuns acasă. Dar dacă aș putea să elimin această regulă aș face-o, că eu oricum îl țin în brațe”, a spus Vlăduța Lupău.

Ce a omis să spună Vlăduța Lupău despre centura de siguranță din avion

Însă ce a omis să spună Vlăduța Lupău este că centura de siguranță în avion are un rol esențial pentru protecția pasagerilor, chiar dacă zborul pare lin. De ce? Pentru că pot apărea brusc turbulențe și pot arunca foarte rapid pasagerii din scaun. 

Centura previne răniri grave la cap, coloană sau membre, nu mai vorbim despre ce s-ar putea întâmpla cu un copil ținut în brațe, în caz de turbulențe, fără a avea centura de siguranță cuplată.

Vezi și - De ce se ridică măsuțele din avion, la decolare și aterizare. Reguli importante de care trebuie să ții cont în timpul călătoriei cu avionul

