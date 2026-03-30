Ce a pățit o vedetă din România în vacanța din Franța: a fugit de la cazare
Data actualizării: 11:52 30 Mar 2026 | Data publicării: 11:52 30 Mar 2026

Ce a pățit o vedetă din România în vacanța din Franța: a fugit de la cazare
Autor: Alexandra Curtache

Sînziana Iacob (Sooper) Sînziana Iacob (Sooper) / Foto: Captură video

O vacanță de vis în Franța pentru Sînziana Iacob (Sooper) s-a transformat într-o experiență neașteptată, iar motivul a lăsat pe toată lumea surprinsă.

Ceea ce trebuia să fie o escapadă romantică și un prilej de sărbătoare s-a transformat rapid într-o experiență neplăcută pentru Sînziana Sooper.

Creatoarea de conținut a închiriat un conac în Franța pentru două zile, dorind să își celebreze ziua de naștere în avans alături de soțul ei. Deși a plătit o sumă considerabilă pentru locație, aceasta a decis să nu mai rămână peste noapte și s-a mutat la un hotel din apropiere.

Entuziasm inițial, urmat de o decizie radicală

Influencerița a povestit că și-a dorit în mod special să închirieze acel conac, însă fiind imposibil să rezerve doar o cameră, a fost nevoită să închirieze întreaga proprietate pentru două zile și două nopți.

La sosire, totul părea perfect, iar decorul i-a oferit impresia unei experiențe de poveste. Totuși, atmosfera s-a schimbat radical odată cu lăsarea serii.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Sînziana Sooper a explicat momentul în care entuziasmul s-a transformat în teamă:

„Am închiriat un conac în Franța în care să stau două zile. Când am ajuns acolo, părea totul de vis, dar noaptea, părea un film de groază. A fost pentru prima dată în viața mea când, efectiv, mi-a fost frică să intru în locul în care trebuia să dorm, așa că am făcut un lucru total nebunesc. După ce am dat o mică avere ca să închiriez acea locație, seara am condus din acel sat până în primul oraș din apropiere și mi-am luat cazare la hotel, hotelul în care mă aflu chiar acum”, a declarat aceasta.

Frica a învins planurile de vacanță

Seara, după ce s-au întors la conac, influencerița a simțit că nu mai poate intra în locuință. Întunericul, liniștea și împrejurimile izolate au accentuat starea de disconfort.

„Ne-am întors la cazare și casa arată așa, în întuneric total. Mie mi-e frică să mai intru în casă. Cred că mă duc la un hotel, mi-e prea frică să intru în casă. E prea mult întuneric în jur și pădure. Sunt și obosită sincer și oboseala parcă accentuează frica, dar nu îmi mai vine să dorm aici în noaptea asta”, a mai spus Sînziana Iacob.

În cele din urmă, ea și soțul său au decis să părăsească locația și să se cazeze la un hotel din cel mai apropiat oraș, în ciuda sumei considerabile deja plătite pentru conac.

Experiența trăită de Sînziana Iacob scoate în evidență faptul că, uneori, chiar și cele mai exclusiviste cazări pot veni cu surprize neplăcute, mai ales atunci când atmosfera locului nu corespunde așteptărilor. 

@sinzianaiacob

Am inchiriat un conac superb in care sa stam 2 zile si 2 nopti, dar ne-a fost frica sa dormim acolo. Voi ce ati fi facut in locul meu? ????‍????️

♬ sunet original - sinzianaiacob

