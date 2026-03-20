Alexandra Stan este însărcinată. Artista a dezvăluit numele copilului

Alexandra Stan se pregătește pentru una dintre cele mai importante etape din viața sa. Cu doar câteva minute în urmă, artista a anunțat că este însărcinată, exprimându-și bucuria profundă și împlinirea pe care o simte în această perioadă.

Vedeta a vorbit deschis despre dorința sa de a deveni mamă, mărturisind că a simțit mereu că acest rol îi lipsea pentru a se simți completă.

Alexandra Stan va avea o fetiță: numele ales are o semnificație specială

Artista a dezvăluit că urmează să aducă pe lume o fetiță, iar numele ales este unul cu încărcătură emoțională: Eva. Pentru Alexandra Stan și partenerul ei, Ștefan, acest nume simbolizează viața, iubirea sinceră și începutul unei noi povești în trei.

În mesajul public, Alexandra Stan a descris experiența sarcinii ca fiind una profundă și copleșitor de frumoasă:

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă.

Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers.

Mă simt incredibil de binecuvântată că pot trăi asta alături de Ștefan și, mai ales, că putem să exprimăm prin muzică tot ceea ce simțim și să împărtășim această emoție și cu voi.

Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei.

Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor.

I love you forever… Eva!”

Un nou capitol în viața artistei

Pentru Alexandra Stan, această perioadă marchează nu doar o schimbare personală majoră, ci și o sursă de inspirație artistică. Vedeta a lăsat de înțeles că emoțiile trăite alături de partenerul său vor fi transpuse și în muzică, împărtășind astfel cu publicul o parte din această experiență unică.

Venirea pe lume a micuței Eva va deschide un nou capitol în viața artistei, unul definit de familie, iubire și începuturi pline de speranță.