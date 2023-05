"Oamenii nu văd toate stările prin care trecem". Alexandra Stan luptă cu depresia și anxietatea: "Este o presiune foarte mare"

"A avea o carieră în industria muzicală nu doar în România, cred că oriunde e valabil asta, este un mare challenge, o mare provocare, pentru că trebuie să înveți să stabilizezi fix așteptările pe care tu le ai de când ești un copil mic și visezi să ajungi ca cei pe care îi vei la televizor cu ce se întâmplă, de fapt, iar apoi mai vine și partea pe care eu am experimentat-o. După ce ai succes sau ai o traiectorie sus, din punct de vedere al carierei, acolo vine cea mai grea parte, pentru că oamenii încep să aibă cele mai mari așteptări de la tine", a declarat cântăreața, într-un videoclip postat pe Instagram.

"Cu asta m-am luptat eu foarte mult în ultimii ani"

"Cu asta m-am luptat eu foarte mult, în ultimii ani, pentru că oamenii nu văd toată stările prin care noi trecem, ei nu văd că viața unui artist este un amalgam de sentimente, o combinație de oameni care trebuie să lucreze împreună și să fie armonioși. De multe ori, eșecul nu este doar al artistului, este al întregii echipe și presiunea vine atunci când ai un eșec sau când nu îți iese cu o piesă sau cu un album", a mai adăugat ea.

"Este o presiune foarte mare"

"Ăsta cred că este un lucru cu care toți artiștii se confruntă, mai ales cei care sunt de 3, 4, 5 ani în industrie. Este un challenge foarte mare, este o presiune foarte mare și asta poate să-ți creeze niște stări de anxietate, de depresie, de lipsă de încredere în tine, adică eu la asta lucrez de ani de zile, să pot să stabilizez chestia asta, să nu îmi mai pese ce zice lumea și să nu mai am așteptările astea. În ultima perioadă, am început să fiu mai consecventă', a concluzionat cântăreața.

Citește și:

Alexandra Stan, avansuri din partea unui afacerist "puțin căsătorit": Să-ți fie rușine! Mi-e scârbă

În urmă cu ceva timp, Alexandra Stan a povestit cum un afacerist i-a făcut avansuri. Artista a făcut public mesajul pe care i l-a trimis bărbatul.

"Bună. Hai să începem cu dreptul. Eu sunt Alex, 38 de ani, București, puțin căsătorit. Conduc ceva companii în domeniul transportului. Locuiesc în zona de nord, firma o am la periferie unde am și garajul mașinilor. Pe scurt că nu îmi place vrăjeala. Uite care e treaba, ești superbă și aș vrea să ne cunoaștem. Dacă tu consideri că merită să continuăm discuția, ar fi o plăcere. Îți poți face și un cont fals și o continuăm acolo. O zi bună", i-a scris afaceristul Alexandrei Stan.

"Să-ți fie rușine! Mi-e scârbă"

"Nu știu dacă e pe bune sau nu, dar dacă e, să-ți fie rușine! Mi-e scârbă, sincer", i-a transmis aceasta pe Instagram.

"N-am mai primit niciodată o chestie de genul ăsta. Eu înțeleg, sunt sexy, mi se văd sfârcurile, una alta, îți place de mine, mă apreciezi. Băi, dar să și spui că ești un pic căsătorit, pe bune frate? Să zică mersi că nu am pus contul lui acolo să vadă nevastă-sa, că poate mă urmărește săraca femeie. Cred că așa ar trebui să fac. Eu mă gândesc că taică-miu are telefon și mai stă pe Facebook și să-i scrie chestii de genul ăsta, poate mă și știu cu ea. (…) Nu înțeleg aia cu transportul. Adică, gen, omul are bani și e ok că e puțin căsătorit. Nu vreți să știți cât de tare m-am enervat", a mai spus Alexandra Stan.

