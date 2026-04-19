€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
DCNews Lifestyle Vedete Copiii familiei Velea au lansat Mamacita: Nu mă las până nu o fac a mea / Firea, reacție
Data actualizării: 17:43 19 Apr 2026 | Data publicării: 17:43 19 Apr 2026

Copiii familiei Velea au lansat Mamacita: Nu mă las până nu o fac a mea / Firea, reacție
Autor: Anca Murgoci

Gabriela Firea / agerpres Gabriela Firea / agerpres

Doi copii de 9 și 11 ani, fiii cântăreților Alex Velea și Antonia, au lansat piesa „Mamacita”.

„Mă duc în club, o iau la dans, îmi place că are haz,
mamă, ce fată nebună, pare că-mi face necaz.
O zic, pe bune, chiar îmi place de ea,
dar nu mă las până nu o fac a mea”

„Luminile sunt fixate pe ea,
toți în jur: uite-o, mă, pe fata aia,
colorată mică, vine din Columbia,
ola, que pasa mi chica,
mami, vino încoa”

„Shakalaka, fata asta e belea,
vreau să vii cu mine în Punta Cana sau Belize,
ia bani de la mami și plecăm în Caraibe.

(…)

Sângele îmi fierbe că e de latino vero,
mamasita, que bonita, dame, dame tu cosita.”
(în traducere: Mami, ce drăguță, dă-mi, dă-mi chestia ta micuță)”.

Gabriela Firea a criticat și expunerea minorilor la mesaje nepotrivite vârstei lor. Ea a subliniat importanța investițiilor în infrastructura educațională, sportivă și culturală, după modelul Sectorului 4.

„Cum este posibil ca în societatea noastră copii de opt-zece ani să ajungă să vorbească și să asculte apoi despre ceea ce se vorbește pe ritmuri melodice, despre cum trebuie să transforme un băiat o fată în a lui? Despre cum la această vârstă - și sunt și eu mamă - îi lăsăm pe copii să danseze în scop de seducție. Despre cum vorbim despre club, despre discoteci. Sub nicio formă nu sunt un om rigid. Nu sunt un părinte de modă veche, să îmi țin copiii ascunși casă, ferecați cu lacătul și doar școală și meditații. Trebuie să îi integrăm pe copii în lumea în care trăim, dar totuși cred că s-a ajuns mult prea departe. Și nu cred că sunt vinovați doar acei părinți care și-au lăsat copiii să cânte acele versuri. Cred că noi toți avem parte din vină”, a spus fostul primar general.

VEZI ȘI: "Nu sunt pe modul parenting, îmi pare rău". Cum își educă Antonia copiii: "Știu că e groasă cu mine" 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alex velea
antonia
gabriela firea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 39 minute
Tavi Colen îl face KO pe Albert NBN: Ce emoție îți trece când spui că „îmi bag aia în România?”
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Explozie la o fabrică de petarde și artificii din India. Cel puțin 20 de morți / video
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Harta desfrânării, de Doina Ruști, tradusă în arabă și publicată la Cairo
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Copiii familiei Velea au lansat Mamacita: Nu mă las până nu o fac a mea / Firea, reacție
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Manifestație pro-Bolojan, luni seara, chiar în timpul votului PSD privind retragerea sprijinului pentru premier
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 12 minute
Un avion de linie care a decolat din Londra, la un pas să se prăbușească la Bacău: Filmul evenimentului în baza raportului preliminar: „Terrain, terrain, PULL UP, PULL UP!”
Publicat acum 19 ore si 5 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 9 ore si 49 minute
A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Publicat acum 14 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: Lecția pentru fiică
Publicat acum 8 ore si 57 minute
Scrisoare deschisă către Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu înainte de „Momentul adevărului”: Sindicaliștii cer stabilitate sau anticipate, România fiind pe marginea prăpastiei
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close