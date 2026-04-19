Tavi Colen îl face KO pe Albert NBN: Ce emoție îți trece când spui că „îmi bag aia în România?”

Discuția a pornit de la festivalul Beach, please!, în special de la versurile trapperului Albert NBN. Tavi Colen l-a desființat public pe rapper. Artistul a zis că mesajele transmise în piesele lui Albert NBN sunt instigatoare pentru tineri și pot avea consecințe grave.

„Despre Beach, Please! e mult de discutat. Ce emoție îți trece când spui că „îmi bag aia în România?” Dacă aș fi dat ochii cu el l-aș fi tamponat rău de tot. Când spui asta la 20.000 de copii: „nu i-am dat să fumeze, i-am dat #### și am pus-o în mașină”, păi tu îmi instigi copilul, care a plătit bilet tine, să-l înveți să ia ### în mașină, să profite de fata aia în mașină?! Din acel moment, pentru mine, agariciul ăla n-are nicio șansă să mai urce pe scenă. Senzaționalul vinde foarte ușor, dar a băga și a-ți scoate nu e nimic senzațional”, a spus Tavi Colen în podcastul lui Bursucu`.

„Ce n-am înțeles nici eu este de ce nu învățăm de la oamenii care sunt cu vreo 200 de ani înaintea noastră, în ceea ce privește muzica și artiștii. Mă întreabă oamenii: „De ce nu mai scoți albume, de ce nu mai scoți piese?” Păi, aș scoate... și piese frumoase, și bune. Încă pot să cânt bine, pot să dau tot ce am mai bun, să creez ceva senzațional, să facem un hit. Numai că voi nu veniți la spectacole. Generațiile care ne-ați prins și ați consuma astfel de muzică nu mai veniți la spectacole. Iar copiii voștri, care nu vin la noi, la mine la spectacole, nu vin niciodată. Copiii voștri ascultă manele și trap. Pentru cine să mai creezi? Pentru voi care stați acasă?”, a zis Tavi Colen.

„Ce emoție să-mi transmită mie cineva care folosește astfel de expresii? Ce emoție ar putea să aibă copiii ăștia? Să-mi explice cineva. Văd la radio, în ziua de astăzi, tot felul de piese… niște voci fără consistență. Ne facem de râs. Se spune că e comercial, că se vinde, că asta caută piața.

Dar ce e, de fapt, comercial în asta? Faptul că niște copii, dornici de senzațional, dau like și spun: „Mamă, ce mișto e piesa asta”?

Păi, frate… eu am văzut-o pe Laura Stoica în concert, Dumnezeu s-o odihnească. Era născută în aceeași zi, lună și an ca mine. Când cânta, simțeai efectiv cum te trec fiorii. Aveam senzația că mă taie ceva pe dinăuntru. Asta înseamnă emoție. Ea nu doar cânta... ardea pe scenă”, a zis Tavi Colen.

