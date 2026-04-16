€ 5.0918
|
$ 4.3226
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0918
|
$ 4.3226
 
Adi Vasile, prins în mijlocul unei furtuni puternice în Republica Dominicană. Momente tensionate la filmările „Survivor"
Data actualizării: 11:30 16 Apr 2026 | Data publicării: 11:30 16 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Foto: Instagram

Prezentatorul emisiunii „Survivor”, Adi Vasile, a fost prins într-o furtună puternică în Republica Dominicană, alături de echipa de producție. Vizibilitatea a scăzut dramatic, iar vântul a creat momente tensionate în timpul deplasării.

Adi Vasile a trecut prin clipe dificile în timpul filmărilor pentru „Survivor”, în Republica Dominicană. Prezentatorul se afla într-o mașină, alături de doi colegi, când o furtună puternică s-a abătut asupra zonei.

În imaginile surprinse de echipă, se observă cum ploaia torențială și rafalele de vânt reduc semnificativ vizibilitatea, îngreunând deplasarea.

Pericol evitat pe apă: „Am ratat-o la limită”

Pe lângă episodul de pe drum, Adi Vasile a povestit că a fost la un pas de a fi surprins de o altă furtună, de această dată pe apă, în timpul unor filmări.

Prezentatorul a mărturisit că situația putea deveni periculoasă, însă echipa a reușit să evite momentul critic.

Mesajul transmis de Adi Vasile

După experiența tensionată, Adi Vasile a comentat momentul pe rețelele de socializare, păstrând totuși un ton optimist:

„Fiecare drum către filmările Survivor sunt efectiv o bucurie, și, în plus, mai îndulcește și dorul de casă. Până și o furtună are farmecul ei în Caraibe. Deși, mai bine că am ratat-o”, a scris acesta pe Instagram.

Sărbători departe de casă, în Caraibe

Perioada petrecută în Republica Dominicană a fost diferită pentru prezentator și în plan personal. Paștele l-a prins departe de casă, iar masa tradițională a fost înlocuită cu preparate locale, precum ananas cu tajin, un condiment mexican cu gust acrișor, sărat și ușor picant.

Experiențele din Caraibe au combinat astfel provocările filmărilor cu momente neobișnuite din viața de zi cu zi. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

survivor
furtuna
republica dominicana
adi vasile
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close