Adi Vasile, prins în mijlocul unei furtuni puternice în Republica Dominicană. Momente tensionate la filmările „Survivor”

Adi Vasile a trecut prin clipe dificile în timpul filmărilor pentru „Survivor”, în Republica Dominicană. Prezentatorul se afla într-o mașină, alături de doi colegi, când o furtună puternică s-a abătut asupra zonei.

În imaginile surprinse de echipă, se observă cum ploaia torențială și rafalele de vânt reduc semnificativ vizibilitatea, îngreunând deplasarea.

Pericol evitat pe apă: „Am ratat-o la limită”

Pe lângă episodul de pe drum, Adi Vasile a povestit că a fost la un pas de a fi surprins de o altă furtună, de această dată pe apă, în timpul unor filmări.

Prezentatorul a mărturisit că situația putea deveni periculoasă, însă echipa a reușit să evite momentul critic.

Mesajul transmis de Adi Vasile

După experiența tensionată, Adi Vasile a comentat momentul pe rețelele de socializare, păstrând totuși un ton optimist:

„Fiecare drum către filmările Survivor sunt efectiv o bucurie, și, în plus, mai îndulcește și dorul de casă. Până și o furtună are farmecul ei în Caraibe. Deși, mai bine că am ratat-o”, a scris acesta pe Instagram.

Sărbători departe de casă, în Caraibe

Perioada petrecută în Republica Dominicană a fost diferită pentru prezentator și în plan personal. Paștele l-a prins departe de casă, iar masa tradițională a fost înlocuită cu preparate locale, precum ananas cu tajin, un condiment mexican cu gust acrișor, sărat și ușor picant.

Experiențele din Caraibe au combinat astfel provocările filmărilor cu momente neobișnuite din viața de zi cu zi.