€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Actorul Chuck Norris a murit
Data actualizării: 16:43 20 Mar 2026 | Data publicării: 16:03 20 Mar 2026

Autor: Iulia Horovei

Chuck Norris Actorul Chuck Norris. Sursa foto: Chuck Norris, Facebook

Actorul american Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani.

Vestea tragică a fost transmisă de familia actorului pe pagina oficială de Facebook a acestuia.

„Cu inimile grele, familia noastră împărtășește trecerea în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, survenită ieri dimineață. Deși am dori să păstrăm împrejurările private, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familia sa și a fost în pace.

Pentru întreaga lume, a fost artist marțial, actor și un simbol al puterii. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și inima familiei noastre.

Și-a trăit viața cu credință, scop și un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat un impact de durată asupra atâtor vieți.

Deși inimile noastre sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am avut binecuvântarea să le împărtășim cu el. Dragostea și sprijinul pe care le-a primit de la fanii din întreaga lume au însemnat atât de mult pentru el, iar familia noastră este cu adevărat recunoscătoare pentru asta. Pentru el, nu erați doar fani, erați prietenii lui.

Știm că mulți dintre voi ați auzit despre recenta sa spitalizare și suntem cu adevărat recunoscători pentru rugăciunile și sprijinul pe care i le-ați transmis. În timp ce jelim această pierdere, vă rugăm să păstrați intimitatea familiei noastre în această perioadă.

Vă mulțumim că îl iubiți alături de noi. Cu dragoste, familia Norris”, au transmis membrii familiei sale, pe pagina oficială de Facebook a acestuia.

În cursul zilei de astăzi, presa internațională a scris că actorul a fost spitalizat în Hawaii după ce s-a simţit rău.

Cauza morții nu a fost încă dezvăluită de familie.

Actorul împlinise, în urmă cu 10 zile, 86 de ani

Actorul și fostul campion mondial de karate posta pe rețelele de socializare, în urmă cu 10 zile, un videoclip antrenându-se. Acesta împlinise 86 de ani pe 10 martie.

„Nu îmbătrânesc. Trec la nivelul următor. Nimic nu se compară cu puțină acțiune jucăușă într-o zi însorită ca să te simți tânăr. Sunt recunoscător pentru încă un an, sănătate bună și șansa de a continua să fac ceea ce iubesc. Vă mulțumesc tuturor că sunteți cei mai buni fani din lume. Sprijinul vostru de-a lungul anilor a însemnat mai mult pentru mine decât veți ști vreodată. Dumnezeu să vă binecuvânteze”, transmitea actorul în postare.

Știre în curs de actualizare...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

chuck norris
deces
actor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close