Actorul Chuck Norris, spitalizat în Hawaii

Publicaţia nu a precizat circumstanţele acestei urgenţe medicale, ci doar că s-a produs în decursul ultimelor 24 de ore pe insula Kauai.

Reprezentanții actorului nu oferă detalii

Contactaţi de AFP, reprezentanţii actorului au refuzat să ofere informaţii suplimentare.

TMZ a mai precizat că actorul este într-o stare de spirit bună.

Actorul a împlinit recent 86 de ani

Chuck Norris, expert în arte marţiale şi devenit celebru la Hollywood graţie rolurilor în filme de acţiune din anii 1980, a aniversat 86 de ani săptămâna trecută, marcând ocazia printr-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.

Eu nu îmbătrânesc. Eu trec la nivelul următor, a scris legendarul actor în legenda unui videoclip postat pe Instagram, în care apare boxând alături de un partener.

Nimic nu se compară cu puţină acţiune într-o zi însorită ca să te simţi mai tânăr, a adăugat actorul, care deţine centura neagră la mai multe discipline.