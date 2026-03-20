€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Stiri Actorul Chuck Norris, spitalizat în Hawaii
Data publicării: 10:09 20 Mar 2026

Actorul Chuck Norris, spitalizat în Hawaii
Autor: Dana Mihai

Actorul Chuck Norris, spitalizat în Hawaii - Imagine realizata cu AI

Actorul american Chuck Norris, fost campion mondial la karate, a fost spitalizat în Hawaii după ce s-a simţit rău, a relatat joi publicaţia de specialitate TMZ, preluată de AFP.

Publicaţia nu a precizat circumstanţele acestei urgenţe medicale, ci doar că s-a produs în decursul ultimelor 24 de ore pe insula Kauai.

Reprezentanții actorului nu oferă detalii

Contactaţi de AFP, reprezentanţii actorului au refuzat să ofere informaţii suplimentare.

TMZ a mai precizat că actorul este într-o stare de spirit bună.

Actorul a împlinit recent 86 de ani

Chuck Norris, expert în arte marţiale şi devenit celebru la Hollywood graţie rolurilor în filme de acţiune din anii 1980, a aniversat 86 de ani săptămâna trecută, marcând ocazia printr-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.

Eu nu îmbătrânesc. Eu trec la nivelul următor, a scris legendarul actor în legenda unui videoclip postat pe Instagram, în care apare boxând alături de un partener.

Nimic nu se compară cu puţină acţiune într-o zi însorită ca să te simţi mai tânăr, a adăugat actorul, care deţine centura neagră la mai multe discipline.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

chuck norris
hawaii
Chuck Norris in spital
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
