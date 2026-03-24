Trei tătici celebri surprinși la poarta școlii. În ciuda faimei, copiii i-au pus la punct!

Decizia prezentatorului TV vine după ce fiica sa, Eva, în vârstă de 10 ani, i-a mărturisit că și-ar dori să îl aibă mai aproape în momentele importante din viața de zi cu zi. Lipsa tatălui la ieșirea de la școală a fost unul dintre lucrurile care au afectat-o, motiv pentru care l-a rugat insistent să schimbe acest aspect.

Cătălin Măruță a ținut cont de dorința fiicei sale și a decis să își reorganizeze programul, astfel încât să fie mai implicat în viața de familie.

„Ziua tăticilor”, surprinsă la poarta școlii

Recent, vedeta s-a filmat chiar la școala fiicei sale, într-un moment care a atras atenția fanilor. Acolo, Cătălin Măruță s-a întâlnit cu Adrian Mutu și Alexandru Sautner, care, la rândul lor, veniseră să își ia copiii de la cursuri.

„E ziua tăticilor... ziua tăticilor care vin să își ia copiii de la școală. Suntem trei tătici care au venit să își ia copiii de la școală. (...) Ziua tăticilor nu este trecută în calendar, dar se întâmplă zilnic, la poarta școlii”, a spus prezentatorul într-un clip publicat pe rețelele sociale.

Dialoguri amuzante între părinți celebri

În stilul său caracteristic, Cătălin Măruță nu a ratat ocazia de a-i „interoga” pe cei doi tați celebri.

Alexandru Sautner a explicat că prezența lui la școală are legătură cu dorința de a petrece mai mult timp cu copilul său: „Pe mine m-a trimis nevastă-mea, a zis să mă conectez cu fiică-mea mai des”.

La rândul său, Adrian Mutu a oferit un răspuns sincer: „I-am promis fiului meu că îl iau, că ieri nu am putut”.

Gestul lui Cătălin Măruță marchează o schimbare importantă în prioritățile sale, punând familia pe primul loc după ani în care cariera i-a ocupat cea mai mare parte din timp. Promisiunea făcută fiicei sale nu este doar un gest simbolic, ci un angajament de a fi mai prezent în viața ei de zi cu zi.