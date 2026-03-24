€ 5.0962
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0962
|
$ 4.3982
 
DCNews Stiri Trei tătici celebri surprinși la poarta școlii. În ciuda faimei, copiii i-au pus la punct!
Data actualizării: 19:42 24 Mar 2026 | Data publicării: 19:40 24 Mar 2026

Trei tătici celebri surprinși la poarta școlii. În ciuda faimei, copiii i-au pus la punct!
Autor: Alexandra Curtache

Alexandru Sautner, Catalin Măruță și Adrian Mutu Foto: Instagram

După ce a încheiat un capitol important din cariera sa, renunțând la emisiunea pe care a prezentat-o timp de 18 ani, Cătălin Măruță a ales să acorde mai mult timp familiei. El i-a făcut o promisiune emoționantă fiicei sale, Eva: să fie mai prezent în viața ei și să o ia de la școală ori de câte ori va putea.

Decizia prezentatorului TV vine după ce fiica sa, Eva, în vârstă de 10 ani, i-a mărturisit că și-ar dori să îl aibă mai aproape în momentele importante din viața de zi cu zi. Lipsa tatălui la ieșirea de la școală a fost unul dintre lucrurile care au afectat-o, motiv pentru care l-a rugat insistent să schimbe acest aspect.

Cătălin Măruță a ținut cont de dorința fiicei sale și a decis să își reorganizeze programul, astfel încât să fie mai implicat în viața de familie.

„Ziua tăticilor”, surprinsă la poarta școlii

Recent, vedeta s-a filmat chiar la școala fiicei sale, într-un moment care a atras atenția fanilor. Acolo, Cătălin Măruță s-a întâlnit cu Adrian Mutu și Alexandru Sautner, care, la rândul lor, veniseră să își ia copiii de la cursuri.

„E ziua tăticilor... ziua tăticilor care vin să își ia copiii de la școală. Suntem trei tătici care au venit să își ia copiii de la școală. (...) Ziua tăticilor nu este trecută în calendar, dar se întâmplă zilnic, la poarta școlii”, a spus prezentatorul într-un clip publicat pe rețelele sociale.

Dialoguri amuzante între părinți celebri

În stilul său caracteristic, Cătălin Măruță nu a ratat ocazia de a-i „interoga” pe cei doi tați celebri.

Alexandru Sautner a explicat că prezența lui la școală are legătură cu dorința de a petrece mai mult timp cu copilul său: „Pe mine m-a trimis nevastă-mea, a zis să mă conectez cu fiică-mea mai des”.

La rândul său, Adrian Mutu a oferit un răspuns sincer: „I-am promis fiului meu că îl iau, că ieri nu am putut”.

Gestul lui Cătălin Măruță marchează o schimbare importantă în prioritățile sale, punând familia pe primul loc după ani în care cariera i-a ocupat cea mai mare parte din timp. Promisiunea făcută fiicei sale nu este doar un gest simbolic, ci un angajament de a fi mai prezent în viața ei de zi cu zi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin maruta
adrian mutu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
