Iubitul influenceriței Ioana Grama i-a cunoscut fiica: „Ea a văzut mai degrabă o prietenie, decât o relație între noi”

De când a confirmat că iubește din nou, Ioana Grama a fost extrem de rezervată în privința vieții personale. Bruneta nu a publicat imagini cu partenerul și nu i-a dezvăluit identitatea, preferând să își protejeze relația de ochii publicului. Cu toate acestea, ea a oferit câteva detalii despre dinamica dintre iubitul său și fiica ei, Ayana.

Iubitul Ioanei Grama, întâlnire discretă cu Ayana

Una dintre cele mai frecvente întrebări primite de influenceriță a vizat momentul în care partenerul său o va cunoaște pe fiica ei. Ioana Grama a confirmat că întâlnirea a avut deja loc, în timpul unei vacanțe în Dubai.

Vedeta a subliniat însă că a impus limite clare și că nu și-a dorit să expună copilul unei relații amoroase.

„L-a cunoscut când am fost în Dubai, dar nu am implicat-o în relația mea din punct de vedere amoros. Mai degrabă a fost o conexiune de prietenie decât o relație de cuplu, asta a văzut ea”, a explicat influencerița pe Instagram.

Mai mult, aceasta a precizat că partenerul său nu a petrecut nopți în locuința ei atunci când Ayana era prezentă, tocmai pentru a menține o separare clară între rolul de mamă și viața personală.

Echilibrul dificil între rolul de mamă și viața sentimentală

Deși în trecut a glumit că fiica ei își va cunoaște iubitul abia după o eventuală cerere în căsătorie, realitatea este mai complexă. Ioana Grama a recunoscut că nu îi este deloc ușor să gestioneze simultan rolul de mamă singură și o relație de cuplu.

„Este foarte greu să ai și o relație și să fii și mamă singură, să încerci să îți protejezi copilul. Nu îmi doresc să cunoască partenerii și să îi creez confuzie”, a mărturisit aceasta.

Influencerița spune că fiecare decizie este atent analizată, iar prioritatea sa rămâne bunăstarea și stabilitatea emoțională a fiicei sale.

Discreția, prioritate în noua relație

În ciuda interesului public, Ioana Grama își menține poziția fermă de a nu-și expune relația. Alegerea vine pe fondul dorinței de a construi o legătură solidă, departe de presiunea mediului online.

Astfel, chiar dacă relația evoluează, influencerița continuă să păstreze un echilibru între viața personală și rolul de mamă, evitând expunerea excesivă a copilului său.