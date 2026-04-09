Marea Britanie acuză Rusia de o „operațiune secretă” în apele sale. Londra avertizează asupra unor „consecințe grave”

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a anunțat joi, 9 aprilie, că forțele armate au detectat și monitorizat mai multe submarine rusești implicate într-o misiune considerată „secretă”.

Potrivit oficialului, trei nave rusești ar fi vizat infrastructura critică a Regatului Unit, în special cablurile submarine și conductele esențiale pentru transportul datelor și energiei.

„Forțele noastre armate le-au lăsat să înțeleagă fără dubiu că erau monitorizați și că operațiunea lor secretă fusese descoperită”, a declarat Healey, în cadrul unei conferințe de presă la Downing Street.

Submarine nucleare și nave de spionaj, implicate în misiune

Printre navele identificate s-ar fi aflat un submarin nuclear din clasa Akula, alături de două submarine de spionaj aparținând structurii GUGI (Direcția Generală de Cercetări Submarine).

Oficialii britanici susțin că submarinul nuclear ar fi fost folosit drept momeală, în timp ce celelalte două nave colectau informații sensibile.

Armata britanică a reacționat prin trimiterea unei nave de război și a unui avion, care au lansat balize sonar pentru a monitoriza activitatea submarinelor.

„I-am supravegheat fiecare oră a operațiunii lor și le-am demonstrat că nu sunt invizibili”, a precizat Healey.

Mesaj direct pentru Kremlin

Într-un avertisment explicit adresat președintelui rus Vladimir Putin, oficialul britanic a subliniat că orice tentativă de sabotare a infrastructurii va fi sancționată sever.

„Vă vedem activitatea asupra cablurilor și conductelor noastre. Orice încercare de a le deteriora nu va fi tolerată și va avea consecințe grave”, a transmis acesta.

Rusia neagă acuzațiile

Ambasada Rusiei la Londra a respins acuzațiile, potrivit relatărilor BBC, care citează agenția de stat rusă TASS. Moscova susține că afirmațiile Londrei sunt nefondate.

Regatul Unit are aproximativ 60 de cabluri submarine conectate la țărmurile sale, acestea fiind vitale pentru funcționarea economiei și a comunicațiilor. Se estimează că peste 90% din traficul de date depinde de această infrastructură.

John Hutton a avertizat că deteriorarea acestor cabluri ar avea consecințe dramatice.

„Fără ele, am fi aruncați înapoi aproape în evul mediu”, a declarat acesta, subliniind importanța strategică a rețelei submarine.

Fără dovezi de sabotaj, deocamdată

În ciuda gravității situației, autoritățile britanice au precizat că nu există, în acest moment, dovezi că infrastructura ar fi fost afectată.

„Nu avem dovezi privind vreo deteriorare, dar lucrăm împreună cu aliații pentru a verifica complet situația”, a concluzionat John Healey.