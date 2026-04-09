Marea Britanie acuză Rusia de o „operațiune secretă" în apele sale. Londra avertizează asupra unor „consecințe grave"
Data actualizării: 21:47 09 Apr 2026 | Data publicării: 21:47 09 Apr 2026

Marea Britanie acuză Rusia de o „operațiune secretă” în apele sale. Londra avertizează asupra unor „consecințe grave”
Autor: Alexandra Curtache

În imagine, steagul Regatului Unit și Big Benul din Londra. Marea Britanie acuză Rusia de o „operațiune secretă” în apele sale. Londra avertizează asupra unor „consecințe grave” / Sursa foto: Agerpres

Guvernul britanic a lansat acuzații dure la adresa Moscovei, după ce ar fi descoperit o operațiune secretă desfășurată de submarine rusești în apele teritoriale ale Regatului Unit. Ambasada Rusiei la Londra a respins însă ferm aceste afirmații.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a anunțat joi, 9 aprilie, că forțele armate au detectat și monitorizat mai multe submarine rusești implicate într-o misiune considerată „secretă”.

Potrivit oficialului, trei nave rusești ar fi vizat infrastructura critică a Regatului Unit, în special cablurile submarine și conductele esențiale pentru transportul datelor și energiei.

„Forțele noastre armate le-au lăsat să înțeleagă fără dubiu că erau monitorizați și că operațiunea lor secretă fusese descoperită”, a declarat Healey, în cadrul unei conferințe de presă la Downing Street.

Submarine nucleare și nave de spionaj, implicate în misiune

Printre navele identificate s-ar fi aflat un submarin nuclear din clasa Akula, alături de două submarine de spionaj aparținând structurii GUGI (Direcția Generală de Cercetări Submarine).

Oficialii britanici susțin că submarinul nuclear ar fi fost folosit drept momeală, în timp ce celelalte două nave colectau informații sensibile.

Armata britanică a reacționat prin trimiterea unei nave de război și a unui avion, care au lansat balize sonar pentru a monitoriza activitatea submarinelor.

„I-am supravegheat fiecare oră a operațiunii lor și le-am demonstrat că nu sunt invizibili”, a precizat Healey.

Mesaj direct pentru Kremlin

Într-un avertisment explicit adresat președintelui rus Vladimir Putin, oficialul britanic a subliniat că orice tentativă de sabotare a infrastructurii va fi sancționată sever.

„Vă vedem activitatea asupra cablurilor și conductelor noastre. Orice încercare de a le deteriora nu va fi tolerată și va avea consecințe grave”, a transmis acesta.

Rusia neagă acuzațiile

Ambasada Rusiei la Londra a respins acuzațiile, potrivit relatărilor BBC, care citează agenția de stat rusă TASS. Moscova susține că afirmațiile Londrei sunt nefondate.

Regatul Unit are aproximativ 60 de cabluri submarine conectate la țărmurile sale, acestea fiind vitale pentru funcționarea economiei și a comunicațiilor. Se estimează că peste 90% din traficul de date depinde de această infrastructură.

John Hutton a avertizat că deteriorarea acestor cabluri ar avea consecințe dramatice.

„Fără ele, am fi aruncați înapoi aproape în evul mediu”, a declarat acesta, subliniind importanța strategică a rețelei submarine.

Fără dovezi de sabotaj, deocamdată

În ciuda gravității situației, autoritățile britanice au precizat că nu există, în acest moment, dovezi că infrastructura ar fi fost afectată.

„Nu avem dovezi privind vreo deteriorare, dar lucrăm împreună cu aliații pentru a verifica complet situația”, a concluzionat John Healey.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Trump analizează retragerea trupelor din Europa pe fondul tensiunilor cu NATO
Publicat acum 21 minute
Melania Trump respinge „minciunile” privind o presupusă legătură cu Jeffrey Epstein
Publicat acum 49 minute
Rutte explică momentul "daddy" ca o eroare de traducere în cazul lui Trump
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Sondaj Sociopol: AUR, partidul de pe primul loc dacă duminică ar fi alegeri. Pe locul doi, la egalitate, două partide
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Marea Britanie acuză Rusia de o „operațiune secretă” în apele sale. Londra avertizează asupra unor „consecințe grave”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 37 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 14 ore si 31 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iran cere despăgubiri la ONU pentru sancțiuni
Publicat acum 14 ore si 26 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 13 ore si 30 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 13 ore si 48 minute
Paște ortodox 2026: De ce ouăle roșii se vopsesc în Joia Mare. Ce pățești dacă le faci vineri
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
