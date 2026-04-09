S-a redeschis Biserica Sfântului Mormânt după 40 de zile. Ce se întâmplă acum cu Lumina Sfântă
Data publicării: 19:33 09 Apr 2026

S-a redeschis Biserica Sfântului Mormânt după 40 de zile. Ce se întâmplă acum cu Lumina Sfântă
Autor: Dana Mihai

 Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă după 40 de zile de restricţii impuse în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, iar reluarea accesului credincioşilor în sfântul lăcaş face posibilă participarea la ceremonia primirii Sfintei Lumini, a transmis, joi, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Israeliene, redeschiderea are loc în urma schimbării politicii de apărare şi a actualizării instrucţiunilor Comandamentului Frontului Intern.

"Începând din dimineaţa zilei de joi, 9 aprilie 2026, locurile sfinte din oraşul Ierusalim vor fi redeschise pentru vizite şi rugăciune", se arată în comunicat.

Redeschiderea altor locuri sfinte

Pe lângă Biserica Sfântului Mormânt, au fost redeschise şi alte locuri sfinte importante, între care Zidul Plângerii şi Muntele Templului, în condiţii de securitate sporită.

În acest context, poliţia israeliană a dispus măsuri sporite de securitate în întreg oraşul pentru gestionarea numărului mare de pelerini aşteptaţi.

"Comandantul districtului Ierusalim, chestorul Avshalom Peled, a dispus o mobilizare operaţională sporită, în cadrul căreia sute de poliţişti, luptători ai Poliţiei de Frontieră şi voluntari vor fi desfăşuraţi în întreg oraşul Ierusalim, pe principalele artere de circulaţie, în Oraşul Vechi şi în locurile sfinte, cu scopul de a permite tuturor credincioşilor şi vizitatorilor să ajungă în siguranţă şi să îşi exercite libertatea de cult, cu respectarea strictă a ordinii şi siguranţei publice", precizează Poliţia Israeliană, citată de basilica.ro.

Recomandări pentru pelerini

Poliţia a transmis şi recomandări pentru cei care vor ajunge în zonă în perioada următoare: "Având în vedere aglomeraţia preconizată, adresăm publicului apelul de a da dovadă de răbdare, de a respecta indicaţiile poliţiştilor, de a manifesta vigilenţă faţă de obiecte suspecte".

Potrivit corespondentului ERTnews la Ierusalim, în dimineaţa Sfintei şi Marii Joi a fost deja oficiată Sfânta Liturghie cu rânduiala spălării picioarelor de către Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului şi părinţii aghiotafiţi, iar un număr considerabil de credincioşi s-a deplasat la Biserica Sfântului Mormânt.

Citește și: Anunț despre Sfânta Lumină de Înviere. Mai vine anul acesta în România?

Rămâne însă de stabilit modul concret de desfăşurare a slujbei Învierii şi a ceremoniei Sfintei Lumini, în funcţie de deciziile care vor fi luate în urma întâlnirii dintre Patriarhie şi autorităţile din Oraşul Vechi.

Patriarhia Română va organiza şi în acest an aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim. Aceasta va fi adusă cu o cursă specială în Sâmbăta Mare, urmând a fi oferită delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române prezenţi la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă". 

biserica sfantului mormant
ierusalim
pasti 2026
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Israelul anunță negocieri directe cu Libanul pentru dezarmarea Hezbollah
Publicat acum 11 minute
Ciobănescul mioritic: între legenda stânei și realitatea modernă
Publicat acum 16 minute
Premierul Groenlandei îi răspunde lui Trump: Nu suntem o bucată de gheață
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Iubitul influenceriței Ioana Grama i-a cunoscut fiica: „Ea a văzut mai degrabă o prietenie, decât o relație între noi”
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Chirieac: Nicușor Dan a refuzat să fie o marionetă în mâinile USR-ului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 35 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iran cere despăgubiri la ONU pentru sancțiuni
Publicat acum 12 ore si 24 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 11 ore si 28 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Paște ortodox 2026: De ce ouăle roșii se vopsesc în Joia Mare. Ce pățești dacă le faci vineri
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
