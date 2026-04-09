S-a redeschis Biserica Sfântului Mormânt după 40 de zile. Ce se întâmplă acum cu Lumina Sfântă

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Israeliene, redeschiderea are loc în urma schimbării politicii de apărare şi a actualizării instrucţiunilor Comandamentului Frontului Intern.

"Începând din dimineaţa zilei de joi, 9 aprilie 2026, locurile sfinte din oraşul Ierusalim vor fi redeschise pentru vizite şi rugăciune", se arată în comunicat.

Redeschiderea altor locuri sfinte

Pe lângă Biserica Sfântului Mormânt, au fost redeschise şi alte locuri sfinte importante, între care Zidul Plângerii şi Muntele Templului, în condiţii de securitate sporită.

În acest context, poliţia israeliană a dispus măsuri sporite de securitate în întreg oraşul pentru gestionarea numărului mare de pelerini aşteptaţi.

"Comandantul districtului Ierusalim, chestorul Avshalom Peled, a dispus o mobilizare operaţională sporită, în cadrul căreia sute de poliţişti, luptători ai Poliţiei de Frontieră şi voluntari vor fi desfăşuraţi în întreg oraşul Ierusalim, pe principalele artere de circulaţie, în Oraşul Vechi şi în locurile sfinte, cu scopul de a permite tuturor credincioşilor şi vizitatorilor să ajungă în siguranţă şi să îşi exercite libertatea de cult, cu respectarea strictă a ordinii şi siguranţei publice", precizează Poliţia Israeliană, citată de basilica.ro.

Recomandări pentru pelerini

Poliţia a transmis şi recomandări pentru cei care vor ajunge în zonă în perioada următoare: "Având în vedere aglomeraţia preconizată, adresăm publicului apelul de a da dovadă de răbdare, de a respecta indicaţiile poliţiştilor, de a manifesta vigilenţă faţă de obiecte suspecte".

Potrivit corespondentului ERTnews la Ierusalim, în dimineaţa Sfintei şi Marii Joi a fost deja oficiată Sfânta Liturghie cu rânduiala spălării picioarelor de către Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului şi părinţii aghiotafiţi, iar un număr considerabil de credincioşi s-a deplasat la Biserica Sfântului Mormânt.

Rămâne însă de stabilit modul concret de desfăşurare a slujbei Învierii şi a ceremoniei Sfintei Lumini, în funcţie de deciziile care vor fi luate în urma întâlnirii dintre Patriarhie şi autorităţile din Oraşul Vechi.

Patriarhia Română va organiza şi în acest an aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim. Aceasta va fi adusă cu o cursă specială în Sâmbăta Mare, urmând a fi oferită delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române prezenţi la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă".