Planurile Apple ies la iveală: noul iPhone ar putea fi cel mai așteptat din ultimii ani

O săptămână dominată de speculații despre un posibil iPhone pliabil a fost completată de noi dezvăluiri despre viitorul iPhone 18 Pro. Deși lansarea acestuia este încă departe, informațiile venite din surse considerate de încredere arată că Apple analizează atent direcția de design, oscilând între inovație și optimizarea costurilor.

Potrivit unor postări recente publicate pe platforma Weibo de cunoscutul leaker Digital Chat Station, compania americană testează în prezent două variante distincte pentru viitorul său flagship. Acestea vizează atât partea frontală, cât și designul camerei de pe spate.

Dynamic Island mai mic sau design conservator?

Una dintre cele mai discutate schimbări vizează celebrul „Dynamic Island”, introdus în generațiile recente de iPhone. Potrivit noilor informații, Apple ia în calcul reducerea dimensiunii acestuia cu aproximativ 35%, prin mutarea unor componente Face ID sub ecran.

Această schimbare ar reprezenta un pas important spre un design mai curat și mai apropiat de conceptul de ecran complet. Totuși, lucrurile nu sunt încă stabilite.

Conform sursei, Apple testează un scenariu de tip A/B:

o variantă păstrează designul actual al ecranului,

cealaltă introduce un „Mini Dynamic Island”, cu senzori integrați sub display.

Această abordare sugerează că Apple nu este încă pregătită să facă tranziția completă, cel puțin nu fără teste riguroase. În trecut, aceeași sursă a exprimat dubii că schimbarea va fi implementată rapid, invocând posibilitatea reutilizării componentelor existente pentru reducerea costurilor de producție.

Dacă varianta conservatoare va fi aleasă, una dintre cele mai așteptate schimbări de design ar putea fi amânată pentru generațiile viitoare.

Modificări subtile pentru camera din spate

În ceea ce privește partea din spate, iPhone 18 Pro nu va suferi transformări radicale. Modulul camerei va păstra forma dreptunghiulară deja consacrată, similară cu cea de pe iPhone 17 Pro.

Totuși, Apple pregătește ajustări fine:

îmbunătățiri ale materialelor carcasei,

un design mai uniform între sticlă și aluminiu,

eliminarea aspectului în două tonuri prezent pe generația anterioară.

De asemenea, sunt așteptate noi opțiuni de culoare, menite să diferențieze modelul și să atragă utilizatorii interesați de un upgrade vizual.

Aceste schimbări se înscriu în strategia Apple de a evolua treptat designul, fără a introduce modificări radicale în fiecare an.

Presiunea iPhone Fold și volatilitatea acțiunilor Apple

În paralel cu zvonurile despre iPhone 18 Pro, atenția pieței este concentrată și asupra primului iPhone pliabil. Un raport publicat de Nikkei Asia a sugerat că dispozitivul s-ar confrunta cu probleme tehnice, ceea ce ar putea duce la o amânare.

Reacția pieței nu a întârziat: acțiunile AAPL au scăzut cu aproximativ 5% într-o singură zi, reflectând importanța acestui produs pentru viitorul companiei.

Totuși, informațiile nu sunt unanim confirmate. Bloomberg, citând surse apropiate companiei și analizele lui Mark Gurman, susține că lansarea este încă pe drumul cel bun și ar putea avea loc conform planului.

Un posibil „game changer” pentru industrie

Dacă Apple va reuși să lanseze un iPhone pliabil competitiv, impactul asupra pieței ar putea fi major. Compania este considerată „în întârziere” în acest segment, dominat deja de producători precum Samsung.

Totuși, strategia Apple pare diferită: accent pe perfecțiune, nu pe viteză. Printre obiectivele principale se numără:

eliminarea pliului vizibil de pe ecran,

utilizarea unei sticle ultra-subțiri rezistente,

posibilă integrare a unor tehnologii de auto-reparare.

Dacă aceste obiective vor fi atinse, dispozitivul ar putea declanșa un nou val de upgrade-uri, alături de seria iPhone 18.

Apple domină segmentul premium

În ciuda incertitudinilor, Apple rămâne lider pe segmentul premium. Datele furnizate de Counterpoint Research arată că în trimestrul patru din 2025, compania a ocupat primele patru poziții în topul vânzărilor globale de smartphone-uri.

Modele care au dominat clasamentul:

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Pro

iPhone 15

Această performanță confirmă strategia Apple de a miza pe produse premium, cu marje ridicate de profit.

Informațiile recente despre iPhone 18 Pro conturează un scenariu familiar: Apple testează inovații, dar rămâne prudentă în implementarea lor. Decizia finală privind designul nu a fost încă luată, iar rezultatul va depinde de echilibrul dintre costuri, fiabilitate și impactul asupra utilizatorilor.

Pentru utilizatori, întrebarea rămâne deschisă: vor fi aceste schimbări suficiente pentru a justifica un upgrade sau Apple va miza din nou pe perfecționarea discretă a unei formule deja de succes?