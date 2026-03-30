Un specialist avertizează persoanele care își lasă telefonul la încărcat peste noapte

Rutinele de seară diferă de la persoană la persoană, unii aleg televizorul, alții lectura, însă încărcarea telefonului înainte de culcare a devenit aproape universală. Pentru mulți, este esențial să înceapă ziua cu bateria la 100%, mai ales că smartphone-ul a devenit un instrument indispensabil: portofel digital, agendă, mijloc de comunicare și sursă de informații.

În ultimii ani, însă, tot mai multe voci au pus sub semnul întrebării acest obicei, în ciuda asigurărilor venite din partea companiilor tehnologice că dispozitivele opresc automat încărcarea la capacitate maximă.

Ce spun experții despre încărcarea completă

Chao-Yang Wang, directorul Centrului de Motoare Electrochimice de la Pennsylvania State University, susține că menținerea bateriei la 100% accelerează procesul de degradare.

„O baterie se va degrada mai repede dacă o încarci complet decât dacă o menții la un nivel mai scăzut”, a explicat acesta într-un interviu.

Aceeași idee este susținută și de Dibakar Datta, profesor la New Jersey Institute of Technology, care avertizează că păstrarea constantă a bateriei la tensiune ridicată contribuie la îmbătrânirea chimică a acesteia.

Specialiștii subliniază însă că nu este un motiv de panică. Potrivit lui Wang, încărcarea frecventă până la 100% poate duce la o uzură mai rapidă a bateriei cu aproximativ 10–15% pe durata de viață a acesteia.

Diferența nu este uriașă, dar devine vizibilă în timp, mai ales pentru utilizatorii care își păstrează telefonul mai mulți ani.

Cum poți proteja bateria telefonului

Experții recomandă un compromis simplu:

încărcarea până la 85–90% în zilele obișnuite

încărcarea completă doar atunci când este necesar, de exemplu înaintea unei zile aglomerate

În același timp, aceștia amintesc că bateriile moderne sunt proiectate să reziste, iar în multe cazuri telefonul este înlocuit din alte motive: ecran deteriorat, performanță scăzută sau cameră depășită, înainte ca bateria să devină inutilizabilă.

Deși încărcarea peste noapte nu va distruge imediat telefonul, pe termen lung poate contribui la uzura mai rapidă a bateriei. Ajustarea obiceiurilor de încărcare, chiar și ușor, poate face diferența în durata de viață a dispozitivului.