Ce se va întâmpla dacă nu respecți noile reguli Apple privind verificarea vârstei

De când guvernul britanic a adus modificări semnificative Legii privind siguranța online anul trecut, site-urile web care conțin conținut pentru adulți sau dăunător au fost obligate să introducă mecanisme extrem de eficiente de verificare a vârstei.

Poate că cea mai mare schimbare a avut loc în industria pentru adulți, persoanele sub 18 ani neputând acum să acceseze conținut sexual în Marea Britanie fără a exploata o lacună legislativă, deoarece autoritățile încearcă să împiedice accesul copiilor la conținut sexual la o vârstă nepotrivită.

Notificări pentru utilizatori

Modificările aduse de Ofcom obligă companiile din domeniul tehnologiei să consolideze protecția siguranței copiilor, dar Apple este hotărâtă să facă un pas mai departe prin introducerea verificărilor de vârstă ca parte a actualizării sale de software iOS 26.4.

Oricine își actualizează software-ul dispozitivului în zilele și săptămânile următoare va primi un mesaj care spune: „Legislația din Marea Britanie vă impune să confirmați că sunteți adult pentru a modifica restricțiile de conținut.”

Apple precizează că vă va solicita apoi să confirmați în setări că sunteți major, fie pe baza informațiilor existente, fie prin scanarea unui act de identitate sau a unui card de credit.

Temeri privind securitatea datelor

Desigur, unii utilizatori ar putea fi reticenți în a-și încărca actele de identitate sau cardurile de credit, având în vedere că aproape orice escroc ar cere probabil ceva similar, dar aceasta este o solicitare reală din partea Apple, care va trebui îndeplinită.

Dacă alegeți să o ignorați, fiți avertizați că navigarea pe internet, în special în aplicația Safari, ar putea fi restricționată. Nu este de mirare că accesul la conținut și site-uri web pentru adulți va fi, de asemenea, limitat automat.

Control parental extins

Utilizatorii, probabil părinții care administrează telefoanele copiilor lor, pot, de asemenea, să limiteze accesul la site-uri web prestabilite și pot introduce o listă de blocare personalizabilă.

Reacțiile la această măsură au fost mixte, mulți făcând referire la „Big Brother” al lui George Orwell, în timp ce alții au subliniat succesul interdicției australiene privind rețelele sociale pentru persoanele sub 18 ani, o măsură pe care guvernul britanic intenționează să o testeze și în rândul adolescenților.

Persoanele cu vârsta sub 18 ani ar putea fi nevoite să aibă răbdare atunci când vine vorba de anumite acțiuni pe iPhone-urile lor sau pe alte dispozitive Apple, în timp ce adulții care pur și simplu nu doresc să-și verifice vârsta vor întâmpina dificultăți în a accesa tot conținutul cu care sunt obișnuiți.

Critici privind libertatea și confidențialitatea

Autoritatea de reglementare Ofcom a calificat această măsură drept o „adevărată victorie pentru copii și familii”, dar Silkie Carlo, directoarea grupului de campanie Big Brother Watch, nu a fost la fel de încântată de această veste.

Ea a scris: „Este absolut scandalos că, peste noapte, Apple a pus o frână pe libertatea britanicilor de a căuta pe internet, de a accesa informații și de a folosi aplicații, dacă nu furnizează documente de identitate sensibile. Asta înseamnă că 35 de milioane de britanici care au plătit sute sau chiar mii de lire sterline pentru tehnologia Apple au brusc un dispozitiv pentru copii, dacă nu se conformează cerințelor invazive de informații personale care depășesc cu mult ceea ce prevede legea britanică.

Apple a trecut Rubiconul cu această actualizare de software, care seamănă mai mult cu un ransomware, ținând clienții ostatici ai unor cerințe de identificare invazive, excludente și inutile. Siguranța online a copiilor este vitală, dar necesită un control parental mai bun și o responsabilitate tehnologică bine gândită, nu cerințe radicale, draconice și șocante din partea companiilor străine pentru toate actele noastre de identitate și cardurile de credit.”