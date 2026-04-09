Guvernul aprobă memorandumul pentru proiectul „SMART SPO”. ANOFM lansează cea mai amplă reformă a serviciilor de ocupare din România

Proiectul „SMART SPO” este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, cu un buget de 183 milioane de euro, și este realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul unui amplu proces de reformă instituțională. Totodată, acesta reprezintă prima inițiativă din România implementată pe baza mecanismului Financing Not Linked to Costs (FNLC), prin care finanțarea europeană este acordată exclusiv în funcție de rezultatele obținute, nu de cheltuielile efective.

Proiectul este considerat o realizare majoră pentru România, atât prin dimensiunea sa, cât și prin modelul inovator de finanțare și prin parteneriatul cu Banca Mondială, care oferă expertiză pentru transformarea Serviciului Public de Ocupare într-un sistem modern, eficient și orientat spre nevoile reale ale pieței muncii.

„SMART SPO este mai mult decât un proiect – este o reformă profundă a modului în care Serviciul Public de Ocupare funcționează în România. Ne propunem să construim un sistem modern, bazat pe date, care oferă servicii personalizate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și pentru angajatori. Prin acest proiect vom crește capacitatea instituțională, vom dezvolta servicii integrate, vom îmbunătăți relația cu angajatorii și vom ajunge mai eficient la categoriile vulnerabile. Ne asumăm obiective clare: identificarea și înregistrarea a 275.000 de persoane inactive, sprijinirea a 21.000 de angajatori și formarea profesională a 1.840 de angajați ai instituției, astfel încât serviciile oferite să fie mai eficiente și mai adaptate realităților economice și sociale actuale”, a declarat Adrian Zvînca, președintele ANOFM, pentru DC News.

Un element esențial al proiectului îl reprezintă angajarea a 600 de persoane la nivel național, care vor contribui direct la implementarea reformei și la extinderea serviciilor oferite. Noile posturi vor fi distribuite la nivelul structurilor teritoriale, în funcție de nevoile locale ale pieței muncii, și vor permite o intervenție mai eficientă, inclusiv în zonele rurale sau slab deservite. În contextul actual al pieței muncii, această măsură reprezintă și o oportunitate concretă de angajare, în condițiile în care aceste posturi vor fi finanțate din fonduri europene, fără presiune asupra bugetului național.

„Necesitatea angajării celor 600 de persoane este una reală și fundamentată. În ultimii ani, numărul de posturi din cadrul ANOFM s-a redus semnificativ, în timp ce atribuțiile și volumul de muncă au crescut constant. În același timp, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de angajați din serviciile publice de ocupare raportat la populația deservită. Această situație limitează capacitatea noastră de a oferi servicii eficiente și personalizate. Prin suplimentarea resursei umane vom putea răspunde mai bine nevoilor pieței muncii, vom crește gradul de ocupare și vom contribui la integrarea pe piața muncii a unui număr semnificativ de persoane inactive. Impactul socio-economic este unul important: mai mulți oameni angajați înseamnă contribuții mai mari la bugetul de stat, reducerea dependenței de ajutoare sociale și o economie mai dinamică și mai competitivă”, a mai declarat președintele ANOFM.

Prin „SMART SPO”, România își asumă transformarea Serviciului Public de Ocupare într-un furnizor modern de servicii, aliniat standardelor europene, capabil să răspundă provocărilor actuale ale pieței muncii și să contribuie activ la creșterea ocupării și la dezvoltarea economică durabilă.