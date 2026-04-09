DCNews Stiri Microbuz implicat într-un accident grav, în afara localităţii Pleaşa. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Data actualizării: 09:00 09 Apr 2026 | Data publicării: 08:59 09 Apr 2026

Microbuz implicat într-un accident grav, în afara localităţii Pleaşa. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Autor: Doinița Manic

accident ambulanta 112 Cinci persoane au fost rănite în urma accidentului. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un microbuz a fost implicat într-un accident grav, în afara localităţii Pleaşa, după ce șoferul a pierdut controlul volanului.

Cinci persoane aflate într-un microbuz au fost rănite şi transportate la spital în urma unui accident produs joi dimineaţa pe drumul comunal 159, în afara localităţii Pleaşa, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, care precizează că poliţiştii din Ploieşti au fost sesizaţi în jurul orei 07:00 cu privire la producerea accidentului rutier.

VEZI ȘI: Accident în Vrancea: Pasager decedat, după ce șoferul, băut, a fugit de la locul faptei

"În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că un bărbat de 50 de ani, din municipiul Ploieşti, în timp ce conducea un microbuz pe DC 159, în afara localităţii Pleaşa, către DN 1A, ajuns într-un sector de drum în curbă la dreapta, în apropierea intersecţiei cu DN 1A, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu spaţiul verde aferent podului peste râul Teleajen. În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a cinci pasageri din microbuz, aceştia fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate", a transmis IPJ Prahova, potrivit Agerpres.

Polițiștii au deschis un dosar penal după producerea accidentului

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova.

Mobilizare de forțe la fața locului. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

În context, ISU Prahova a anunţat că a intervenit la locul accidentului pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor si pentru acordarea asistenţei medicale cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, o ambulanţă TIM (terapie intensivă mobilă, cu medic) şi patru ambulanţă SMURD tip B2.

Având în vedere numărul potenţial de victime, la nivelul judeţului, iniţial, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, dar în urma evaluării medicale a victimelor a fost dezactivat. 

