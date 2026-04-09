Ministrul Sănătății anunță lansarea unei campanii pentru educarea copiilor privind AVC. Rogobete: Pot contribui decisiv în situații critice
Data actualizării: 09:50 09 Apr 2026 | Data publicării: 09:49 09 Apr 2026

Ministrul Sănătății anunță lansarea unei campanii pentru educarea copiilor privind AVC. Rogobete: Pot contribui decisiv în situații critice
Autor: Doinița Manic

imagine cu Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății Campania națională de conștientizare a AVC este adresată în special copiilor și familiilor lor. Foto: Facebook Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță lansarea unei campanii naționale de conștientizare a AVC, adresată în special copiilor și familiilor lor.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că împreună cu ALIA - Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral, lansează o campanie națională de conștientizare a AVC, adresată în special copiilor și familiilor lor.

El a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că în România, peste 60.000 de persoane suferă anual un AVC, iar în acest context este foarte important ca și copiii să cunoască semnele acestei afecțiuni deoarece uneori pot contribui decisiv în situații critice din familie sau comunitate.

Ministrul Sănătății: România, printre statele europene cu cele mai ridicate rate de mortalitate asociate AVC-ului

"Grija pentru sănătate începe cu educația făcută încă din copilărie. În acest context, lansăm, împreună cu ALIA - Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral, o campanie națională de conștientizare a AVC, adresată în special copiilor și familiilor lor.

Prin intermediul „Eroilor FAST”, ne propunem să explicăm celor mici, într-un mod accesibil și prietenos, cum pot recunoaște semnele unui accident vascular cerebral și cât de important este să acționeze rapid.

De ce este important să vorbim despre AVC? Pentru că reprezintă o urgență medicală majoră. În România, peste 60.000 de persoane suferă anual un AVC, iar țara noastră se află, în continuare, printre statele europene cu cele mai ridicate rate de mortalitate asociate acestei afecțiuni.

Cum recunoaștem simptomele unui AVC

Timpul salvează vieți. Recunoașterea rapidă a semnelor poate face diferența:

  • Fața căzută
  • Slăbiciune la nivelul unui braț
  • Vorbire neclară
  • Acțiune imediată – apel la 112
     

De ce începem cu cei mici? Pentru că o societate sănătoasă se construiește prin educație medicală timpurie. Copiii informați devin adulți responsabili și pot contribui, uneori decisiv, în situații critice din familie sau comunitate.

Cred cu tărie că prevenția și educația pentru sănătate trebuie să rămână priorități. Prin acest parteneriat, ne dorim să aducem informația mai aproape de oameni și să contribuim la salvarea de vieți. Încrederea ne face bine!", a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

