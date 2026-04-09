Diddy contestă condamnarea: Argumente-surpriză în apelul depus de avocați

Aceștia susțin că activitățile sale se încadrează în voyeurism și pornografie amator, forme de exprimare care ar fi protejate de Primul Amendament.

Acuzații privind decizia judecătorului

Apărarea urmează să susțină, în fața Curții de Apel pentru Circuitul al Doilea, că judecătorul federal Arun Subramanian a luat în calcul, în mod nelegal, fapte pentru care Combs fusese deja achitat atunci când a stabilit pedeapsa.

"Instanța de fond a refuzat să respecte verdictul juriului", au transmis avocații într-un document depus în decembrie.

Fondatorul Bad Boy Records a fost condamnat în iulie anul trecut pentru două capete de acuzare privind transportul în scopul practicării prostituției, în baza Legii Mann. Procurorii au arătat că acesta a organizat deplasarea unor escorte pentru a întreține relații sexuale cu partenerele sale de la acea vreme, Cassie Ventura și o femeie care a depus mărturie sub pseudonimul "Jane".

În schimb, Combs a fost achitat de acuzații mai grave, precum conspirație de tip racketeering și trafic de persoane, după un proces care a durat opt săptămâni. Anchetatorii au susținut că acesta le-ar fi constrâns pe cele două femei să întrețină relații sexuale cu escorte masculine, uneori după ce le-ar fi furnizat droguri pentru a rezista mai multe zile. Aceste episoade, adesea filmate, erau denumite "Freak Offs" și "nopți la hotel".

În octombrie, Combs a fost condamnat la 50 de luni de închisoare, urmând să fie eliberat, potrivit autorităților americane, în aprilie 2028. El se află în detenție federală din septembrie 2024.

Avocații săi susțin că pedeapsa este excesivă, arătând că în cazuri similare inculpații primesc, de regulă, aproximativ 15 luni de închisoare. Aceștia cer fie achitarea lui Combs pentru acuzațiile de prostituție, fie rejudecarea pedepsei. În paralel, procurorii solicită menținerea condamnării și a sentinței.

Un alt argument al apărării este că termenul "prostituție" nu este definit clar în Legea Mann și că interpretarea aplicată în acest caz este prea largă.

Cum descriu avocații "Freak Offs"

Potrivit avocaților, "Freak Offs" și "nopțile la hotel" reprezentau spectacole sexuale coregrafiate, cu costume, jocuri de rol și iluminare specială, filmate pentru vizionare ulterioară. Ei susțin că astfel de producții intră sub protecția Primului Amendament și nu pot fi incriminate penal. În opinia lor, prostituția ar trebui definită strict ca situația în care un client plătitor întreține relații sexuale cu o persoană remunerată.

Procurorii resping aceste argumente, pe care le consideră nefondate. Ei subliniază că situația lui Combs diferă de cea a producătorilor de conținut pentru adulți, deoarece acesta ar fi angajat și transportat lucrători sexuali pentru a întreține relații cu partenerele sale, pentru propria satisfacție, participând uneori direct la acte.

În opinia acuzării, acceptarea argumentelor apărării ar crea un precedent periculos, permițând oricărui inculpat să evite răspunderea penală doar pentru că a filmat sau a asistat la actele respective.

Controverse privind stabilirea pedepsei

Avocații lui Combs mai susțin că judecătorul a ignorat noile orientări ale Comisiei americane de stabilire a pedepselor, care interzic luarea în considerare a faptelor pentru care inculpatul a fost achitat. Procurorii afirmă însă că aceste reguli se aplică doar la stabilirea intervalului de pedeapsă, nu și la decizia finală, unde judecătorul poate lua în calcul și alți factori, inclusiv caracterul inculpatului.

Aceștia susțin că judecătorul Subramanian s-a concentrat strict pe faptele relevante pentru acuzațiile din Legea Mann atunci când a stabilit pedeapsa, iar decizia este justificată, potrivit CNN.