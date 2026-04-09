€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Diddy contestă condamnarea: Argumente-surpriză în apelul depus de avocați
Data publicării: 19:06 09 Apr 2026

Diddy contestă condamnarea: Argumente-surpriză în apelul depus de avocați
Autor: Dana Mihai

Avocații lui Sean "Diddy" Combs încearcă să convingă o instanță federală de apel să îl elibereze imediat din închisoare și să anuleze condamnarea pentru fapte legate de prostituție.

Aceștia susțin că activitățile sale se încadrează în voyeurism și pornografie amator, forme de exprimare care ar fi protejate de Primul Amendament.

Acuzații privind decizia judecătorului

Apărarea urmează să susțină, în fața Curții de Apel pentru Circuitul al Doilea, că judecătorul federal Arun Subramanian a luat în calcul, în mod nelegal, fapte pentru care Combs fusese deja achitat atunci când a stabilit pedeapsa.

"Instanța de fond a refuzat să respecte verdictul juriului", au transmis avocații într-un document depus în decembrie.

Fondatorul Bad Boy Records a fost condamnat în iulie anul trecut pentru două capete de acuzare privind transportul în scopul practicării prostituției, în baza Legii Mann. Procurorii au arătat că acesta a organizat deplasarea unor escorte pentru a întreține relații sexuale cu partenerele sale de la acea vreme, Cassie Ventura și o femeie care a depus mărturie sub pseudonimul "Jane".

Citește și: Trump a răspuns cererii de grațiere a rapperului P. Diddy

În schimb, Combs a fost achitat de acuzații mai grave, precum conspirație de tip racketeering și trafic de persoane, după un proces care a durat opt săptămâni. Anchetatorii au susținut că acesta le-ar fi constrâns pe cele două femei să întrețină relații sexuale cu escorte masculine, uneori după ce le-ar fi furnizat droguri pentru a rezista mai multe zile. Aceste episoade, adesea filmate, erau denumite "Freak Offs" și "nopți la hotel".

În octombrie, Combs a fost condamnat la 50 de luni de închisoare, urmând să fie eliberat, potrivit autorităților americane, în aprilie 2028. El se află în detenție federală din septembrie 2024.

Avocații săi susțin că pedeapsa este excesivă, arătând că în cazuri similare inculpații primesc, de regulă, aproximativ 15 luni de închisoare. Aceștia cer fie achitarea lui Combs pentru acuzațiile de prostituție, fie rejudecarea pedepsei. În paralel, procurorii solicită menținerea condamnării și a sentinței.

Un alt argument al apărării este că termenul "prostituție" nu este definit clar în Legea Mann și că interpretarea aplicată în acest caz este prea largă.

Cum descriu avocații "Freak Offs"

Potrivit avocaților, "Freak Offs" și "nopțile la hotel" reprezentau spectacole sexuale coregrafiate, cu costume, jocuri de rol și iluminare specială, filmate pentru vizionare ulterioară. Ei susțin că astfel de producții intră sub protecția Primului Amendament și nu pot fi incriminate penal. În opinia lor, prostituția ar trebui definită strict ca situația în care un client plătitor întreține relații sexuale cu o persoană remunerată.

Procurorii resping aceste argumente, pe care le consideră nefondate. Ei subliniază că situația lui Combs diferă de cea a producătorilor de conținut pentru adulți, deoarece acesta ar fi angajat și transportat lucrători sexuali pentru a întreține relații cu partenerele sale, pentru propria satisfacție, participând uneori direct la acte.

În opinia acuzării, acceptarea argumentelor apărării ar crea un precedent periculos, permițând oricărui inculpat să evite răspunderea penală doar pentru că a filmat sau a asistat la actele respective.

Controverse privind stabilirea pedepsei

Avocații lui Combs mai susțin că judecătorul a ignorat noile orientări ale Comisiei americane de stabilire a pedepselor, care interzic luarea în considerare a faptelor pentru care inculpatul a fost achitat. Procurorii afirmă însă că aceste reguli se aplică doar la stabilirea intervalului de pedeapsă, nu și la decizia finală, unde judecătorul poate lua în calcul și alți factori, inclusiv caracterul inculpatului.

Aceștia susțin că judecătorul Subramanian s-a concentrat strict pe faptele relevante pentru acuzațiile din Legea Mann atunci când a stabilit pedeapsa, iar decizia este justificată, potrivit CNN.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

p. diddy
judecator
proces SUA
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Israelul anunță negocieri directe cu Libanul pentru dezarmarea Hezbollah
Publicat acum 10 minute
Ciobănescul mioritic: între legenda stânei și realitatea modernă
Publicat acum 15 minute
Premierul Groenlandei îi răspunde lui Trump: Nu suntem o bucată de gheață
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Iubitul influenceriței Ioana Grama i-a cunoscut fiica: „Ea a văzut mai degrabă o prietenie, decât o relație între noi”
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Chirieac: Nicușor Dan a refuzat să fie o marionetă în mâinile USR-ului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 34 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 28 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iran cere despăgubiri la ONU pentru sancțiuni
Publicat acum 12 ore si 23 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 11 ore si 27 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 11 ore si 45 minute
Paște ortodox 2026: De ce ouăle roșii se vopsesc în Joia Mare. Ce pățești dacă le faci vineri
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close