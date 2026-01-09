Trump a răspuns cererii de grațiere a rapperului P. Diddy

Președintele american Donald Trump a spus că i-a respins cererea de grațiere rapperului Sean Combs, cunoscut drept P. Diddy.

Președintele Trump a dezvăluit, într-un interviu acordat New York Times, că a primit o scrisoare de la rapperul american, care are de ispășit o pedeapsă de patru ani, prin care cerea „grațiere”. Trump a adăugat că nu este dispus să aprobe cererea.

Președintele a menționat, de asemenea, că toate criticile la adresa lui P. Diddy fac ca grațierea sa să fie „un lucru dificil de făcut”.

P. Diddy, fost magnat în industria muzicală, a fost condamnat în octombrie 2025 pentru transportul de persoane în scopul prostituţiei. Cândva o celebră vedetă hip-hop, Sean Combs a reintrat în atenția publică odată cu judecarea cazului său.

Relația lui Trump cu P. Diddy: De ce s-a „destrămat” prietenia

Totuși, nu e prima dată când Trump își exprimă opiniile despre P. Diddy. Întrebat în timpul unei conferințe de presă, în mai 2025, despre opiniile sale privind grațierea rapperului, președintele american a susținut că nu a mai vorbit cu el de ani întregi, potrivit Financial Express.

Președintele SUA a spus: „Nu l-am văzut, nu am vorbit cu el de ani de zile”. Cu toate acestea, reporterul a amintit că Trump îl descria, în anul 2012, pe Sean Combs drept un prieten. Ca răspuns, Trump a spus că artistul „obișnuia să mă placă foarte mult”, dar relația „s-a destrămat”.

Cei doi au fost fotografiați împreună și la sfârșitul anilor '90: „M-am înțeles de minune cu el. Părea un tip de treabă. Nu-l cunoșteam bine. Dar când am candidat la o funcție, a fost foarte ostil... E greu”, a spus Trump.

Cei doi au început să nu se mai înțeleagă abia după ce rapperul l-a criticat în timpul candidaturii la președinție, în 2016. Trump a vorbit, de asemenea, despre comentariile ostile și „urâte” pe care P. Diddy le-a făcut despre el în timpul și înainte de prima sa vizită în Biroul Oval. Referindu-se la ruptura dintre ei, Trump a adăugat, în legătură cu o eventuală grațiere: „Nu știu. Cu siguranță aș analiza faptele. Dacă as crede că cineva a fost tratat incorect, nu ar conta dacă mă place sau nu”, concluziona președintele SUA la momentul respectiv. Comentariul a venit după afirmațiile lui Trump care l-a numit pe rapper „pe jumătate nevinovat”, după ce a fost arestat în 2025, în cadrul procesului public de mare notorietate.

Trump a mai precizat că nu intenționează să acorde grațieri unor alte persoane importante, după ce un reporter a menționat numele unor deținuți cunoscuți, printre care și președintele venezuelean Nicolás Maduro.