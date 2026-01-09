€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Trump a răspuns cererii de grațiere a rapperului P. Diddy
Data publicării: 17:23 09 Ian 2026

Trump a răspuns cererii de grațiere a rapperului P. Diddy
Autor: Iulia Horovei

rapper american p diddy presedinte donald trump Rapperul american P. Diddy/ președintele american Donald Trump. Sursa foto: Captură video X, Agerpres. Colaj DC News

Președintele american Donald Trump a vorbit despre cererea de grațiere solicitată de rapperul P. Diddy.

 

Președintele american Donald Trump a spus că i-a respins cererea de grațiere rapperului Sean Combs, cunoscut drept P. Diddy.

Președintele Trump a dezvăluit, într-un interviu acordat New York Times, că a primit o scrisoare de la rapperul american, care are de ispășit o pedeapsă de patru ani, prin care cerea „grațiere”. Trump a adăugat că nu este dispus să aprobe cererea.

Președintele a menționat, de asemenea, că toate criticile la adresa lui P. Diddy fac ca grațierea sa să fie „un lucru dificil de făcut”.

P. Diddy, fost magnat în industria muzicală, a fost condamnat în octombrie 2025 pentru transportul de persoane în scopul prostituţiei. Cândva o celebră vedetă hip-hop, Sean Combs a reintrat în atenția publică odată cu judecarea cazului său.

Relația lui Trump cu P. Diddy: De ce s-a „destrămat” prietenia

Totuși, nu e prima dată când Trump își exprimă opiniile despre P. Diddy. Întrebat în timpul unei conferințe de presă, în mai 2025, despre opiniile sale privind grațierea rapperului, președintele american a susținut că nu a mai vorbit cu el de ani întregi, potrivit Financial Express.

Președintele SUA a spus: „Nu l-am văzut, nu am vorbit cu el de ani de zile”. Cu toate acestea, reporterul a amintit că Trump îl descria, în anul 2012, pe Sean Combs drept un prieten. Ca răspuns, Trump a spus că artistul „obișnuia să mă placă foarte mult”, dar relația „s-a destrămat”. 

Cei doi au fost fotografiați împreună și la sfârșitul anilor '90: „M-am înțeles de minune cu el. Părea un tip de treabă. Nu-l cunoșteam bine. Dar când am candidat la o funcție, a fost foarte ostil... E greu”, a spus Trump.

Cei doi au început să nu se mai înțeleagă abia după ce rapperul l-a criticat în timpul candidaturii la președinție, în 2016. Trump a vorbit, de asemenea, despre comentariile ostile și „urâte” pe care P. Diddy le-a făcut despre el în timpul și înainte de prima sa vizită în Biroul Oval. Referindu-se la ruptura dintre ei, Trump a adăugat, în legătură cu o eventuală grațiere: „Nu știu. Cu siguranță aș analiza faptele. Dacă as crede că cineva a fost tratat incorect, nu ar conta dacă mă place sau nu”, concluziona președintele SUA la momentul respectiv. Comentariul a venit după afirmațiile lui Trump care l-a numit pe rapper „pe jumătate nevinovat”, după ce a fost arestat în 2025, în cadrul procesului public de mare notorietate.

Trump a mai precizat că nu intenționează să acorde grațieri unor alte persoane importante, după ce un reporter  a menționat numele unor deținuți cunoscuți, printre care și președintele venezuelean Nicolás Maduro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sean combs
p. diddy
gratiere
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Un român, închis în Belgia, deși nu era vinovat. Eroarea care l-a băgat după gratii
Publicat acum 9 minute
Român acuzat de jafuri în serie cu un Porsche: 10 supermarketuri jefuite într-o zi. Ce metodă avea
Publicat acum 18 minute
Șamanii peruani, care au spus că Maduro va fi capturat, avertizează acum că Trump se va îmbolnăvi grav în 2026
Publicat acum 24 minute
Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Publicat acum 36 minute
Ministerul Sănătății, contract de peste 34 milioane de lei pentru digitalizarea instituției
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close