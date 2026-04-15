Madonna va lansa un nou album în iulie. Va fi primul ei album complet din ultimii 7 ani - FOTO

Madonna a dezvăluit că noul ei album, "Confessions on a Dance Floor: Part II" - o continuare a albumului ei dance din 2005, va fi lansat pe 3 iulie de casa de discuri Warner Records, informează miercuri revista Variety.

Acesta va fi primul ei album complet din ultimii şapte ani şi reprezintă totodată o nouă colaborare a vedetei americane cu DJ Stuart Price, producătorul albumului original "Confessions on a Dance Floor", care conţine hituri precum "Hung Up", "Sorry" şi "Jump".

Madonna a făcut marele anunţ prin intermediul reţelelor de sociale miercuri, când a dezvăluit şi coperta albumului, în care artista apare cocoţată deasupra unor difuzoare mov, îmbrăcată în lenjerie intimă asortată şi cu un voal roz care îi acoperă chipul.

Totodată, într-un comunicat de presă, Madonna a împărtăşit "manifestul" ei şi al producătorului DJ Stuart Price în timpul înregistrării albumului: "Trebuie să dansăm, să sărbătorim şi să ne rugăm cu corpurile noastre. Acestea sunt lucruri pe care le facem de mii de ani - sunt, de fapt, practici spirituale. La urma urmei, ringul de dans este un spaţiu ritualic. Este un loc unde te conectezi - cu rănile tale, cu fragilitatea ta. A dansa pe ritmuri rave este o artă. Este vorba despre a-ţi depăşi limitele şi a te conecta la o comunitate de oameni cu aceleaşi idei. Sunetul, lumina şi vibraţia / Ne remodelează percepţiile / Ne atrag într-o stare de transă. Repetarea basului, nu doar că o auzim, ci o şi simţim. Ne modelează conştiinţa şi dizolvă egoul şi timpul".

Madonna a sugerat că va lansa un nou album dance

Acum câteva zile, Madonna sugerase că va lansa un nou album dance în 2026, în urma reluării colaborării sale cu casa de discuri Warner Records după o pauză de aproape două decenii.

"De la statutul meu iniţial de artistă emergentă şi aflată în dificultate în New York până la semnarea unui contract pentru a lansa doar trei single-uri, la vremea respectivă părea că lumea mea nu va mai fi niciodată la fel şi, de fapt, acest lucru nici nu putea fi mai adevărat", a declarat Madonna într-un comunicat, la acea vreme.

"Încă de la început, Warner Records a fost un adevărat partener pentru mine. Sunt fericită să ne reunim şi privesc cu nerăbdare spre viitor, făcând muzică, realizând neaşteptatul şi provocând în acelaşi timp, poate, câteva conversaţii care sunt necesare", a adăugat Madonna.