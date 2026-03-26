Adrian Năstase, premier al României în perioada 2000 - 2004, a spus, la interviurile DC NEWS, că războaiele din Iran și Ucraina sunt interconectate. Momentan au loc runde de negocieri total separate: SUA-Iran pentru conflictul din Orientul Mijlociu, SUA-Rusia-Ucraina pentru războiul de la granița României. Pentru a putea vorbi despre pace însă sunt necesare negocieri în care să fie implicate mai multe țări, este de părere Adrian Năstase.

Potrivit acestuia, în fiecare dintre cele două conflicte, sunt state "care câștigă și state care pierd", de aceea toate aceste țări ar trebui să stea "în jurul mesei".

Bogdan Chirieac: Nu ar fi prima dată când propuneți idei originale care apoi se îndeplinesc

"N-am mai auzit această idee până acum (că cele două mari conflicte sunt interconectate). Nu ar fi prima dată când propuneți idei originale care apoi se îndeplinesc. Spuneți că războiul din Ucraina este legat cu cel din Iran și o soluție la cele două războaie nu poate fi decât o soluție globală, de o parte China, Rusia, Iranul, iar de partea cealaltă SUA, UE și desigur Ucraina. Asta este ceea ce ne-ați transmis?", a întrebat jurnalistul Bogdan Chirieac.

"Dacă ne uităm pe fiecare dintre conflicte, vedem state care câștigă și state care pierd, de aceea probabil că ar trebui ca toate aceste țări să stea în jurul mesei. Sunt țări care urmăresc ce se întâmplă și vor câștiga inevitabil, prin epuizarea celorlalte puteri, sunt state care câștigă pur și simplu pentru că adversarii lor vor fi slăbiți, sunt state care pierd pentru că au o problemă cu resursele care nu mai ajung unde trebuie, sunt probleme de drept internațional pe care nu avem cum să nu le discutăm.

Cum este afectată România de conflictul din Iran

Spre exemplu, în Strâmtoarea Ormuz avem și mare liberă sau avem doar mare teritorială pentru Iran și Oman, zona cea mai îngustă de 33 km? (...) Dacă discutăm despre țări care câștigă și țări care pierd, ne uităm la UE, ne uităm la România, în mod evident aceste modificări, aceste pericole, aceste riscuri legate de Strâmtoarea Ormuz vor determina efecte în lanț pe care le vom plăti și noi", a spus Adrian Năstase.