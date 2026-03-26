Guvernul declară criză pe piața carburanților și impune măsuri de protecție

Guvernul a aprobat, joi, ordonanţa de urgenţă care instituie măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză.

Criza, valabilă până la 30 iunie 2026

Se declară situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere până la data de 30 iunie 2026 inclusiv. Durata situaţiei de criză poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză, prin acte normative emise de Parlamentul sau Guvernul României. Încetarea situaţiei de criză şi a măsurilor de protecţie se poate dispune înainte de împlinirea termenului prevăzut, se arată în OUG.

Potrivit sursei citate, se vor institui măsuri de limitare a adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie şi/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic, fiind exceptate exporturile şi livrările intracomunitare.

În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% şi 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancţionării.

Citește și: Pentru a rezolva criza carburanţilor, statul trebuie să reducă accizele și TVA-ul sau să ajute doar consumatorii vulnerabili - explicațiile AFEER

Totodată, prin această ordonanţă de urgenţă se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conţinutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piaţă de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecţie.

Exporturile de motorină și țiței, strict controlate

De asemenea, pentru a asigura necesarul intern de consum, exportul de motorină şi ţiţei se va efectua doar după obţinerea acordului ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi ministerului de resort.

Mai exact, pe durata situaţiei de criză, încheierea şi/sau executarea contractelor de export şi/sau de livrare intracomunitară de motorină şi ţiţei se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Energiei.

Obţinerea unui acord prealabil pentru realizarea exporturilor/vânzărilor intracomunitare de motorină şi ţiţei este determinată de existenţa unui dezechilibru structural la nivelul pieţei naţionale a produselor petroliere, caracterizat printr-un excedent de benzină şi un deficit de motorină. Această condiţie va fi ulterior reglementată printr-o procedură de emitere a acordului respectiv prin ordin al ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi ministrului Energiei, precizează Executivul.

Sunt introduse şi sancţiuni, astfel că "exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancţionate cu amendă între 5% şi 10% din cifra de afaceri, precum şi cu măsura complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii".

Schimbări și pe piața gazelor naturale

Ordonanţa conţine şi unele modificări privind piaţa gazelor naturale, pentru "eliminarea ambiguităţilor juridice şi a riscului de interpretare neunitară, asigurarea delimitării corecte a atribuţiilor instituţiilor publice, evitarea unor disfuncţionalităţi în implementarea mecanismului de alocare a gazelor naturale, prevenirea apariţiei unor dezechilibre între participanţii la piaţă şi reducerea riscului de litigii generate de aplicarea neclară a prevederilor legale.

Principalele modificări cu privire la gazele naturale sunt: instituirea unui mecanism clar de repartizare proporţională a cantităţilor disponibile, în funcţie de consumul estimat al clienţilor fiecărui furnizor; introducerea unor prevederi detaliate privind defalcarea cantităţilor pe categorii de consum; stabilirea unor reguli explicite de calcul, inclusiv: determinarea stocurilor minime, calculul diferenţelor între consumul estimat şi cantităţile alocate, recalcularea cantităţilor în funcţie de evoluţia consumului.

Alte modificări vizează reglementarea unui mecanism de recalculare şi ajustare periodică, pe baza datelor transmise de operatorii din piaţă, instituirea unor obligaţii privind transmiterea şi actualizarea datelor între producători, furnizori şi autorităţile competente.