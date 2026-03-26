AFM, informare publică despre închiderea și ecologizarea depozitului neconform din Rupea, Brașov

”Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa ”B” oraș Rupea, județul Brașov”, propus a fi amplasat în județul Brașov, oraș Rupea, extravilan localitate, CF 105764.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni - joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Brașov” anunță AFM.