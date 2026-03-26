Curs valutar: € 5.0952
|
$ 4.3913
 
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Data actualizării: 11:13 26 Mar 2026 | Data publicării: 10:27 26 Mar 2026

Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Autor: Iulia Horovei

petrolier turcesc Petrolier turcesc atacat cu drone. Captură de ecran, Sursa foto: @ragipsoylu, X

Un cargo turc ce transporta petrol rusesc a fost atacat joi, 26 martie, în Marea Neagră, au anunţat autorităţile turce.

„Credem că este vorba despre un atac cu ajutorul unei drone navale. Această explozie viza în mod special sala maşinilor, a afirmat ministrul turc al transporturilor Abdulkadir Uraloglu, la postul de televiziune privat 24 TV, relatează AFP, citat de Agepres.

Ministrul turc, potrivit căruia nava pleca dintr-un port din Rusia, nu a precizat dacă atacul s-a desfăşurat în apele teritoriale ale Turciei.

Potrivit mai multor media turce, incidentul s-a produs la mai puţin de 30 de kilometri de intrarea nordică în Strâmtoarea Bosfor.

Vasul vizat este Altura, ce aparţine unei companii turce şi naviga sub pavilion Sierra Leone.

Nava transporta 140.000 de tone de petrol

Anterior, postul de televiziune NTV a relatat că nava, care transporta 140.000 de tone de petrol, a fost lovită de drone aeriene şi navale după ce a plecat din portul rusesc Novorossiisk. Petrolierul a fost supus unor sancţiuni americane şi europene menite să împiedice Rusia să îşi finanţeze atacul asupra Ucrainei prin vânzări de petrol, relatează ziarul Sozcu.

Mass-media au informat că niciunul dintre cei 27 de membri ai echipajului nu a fost rănit în explozii, care au provocat daune pe punte şi au făcut ca apa să pătrundă în sala motoarelor. Garda de coastă turcă a trimis nave ca răspuns la apelul de urgenţă provenit de la petrolierul avariat.

Postul NTV citează o conversaţie cu căpitanul navei, care a declarat că petrolierul nu este în pericol de scufundare şi că echipajul este în siguranţă.

Mai multe petroliere aparţinând „flotei fantomă” utilizate de Moscova pentru a ocoli sancţiunile occidentale au fost deja atacate de Ucraina la finalul lui 2025 în Marea Neagră în zona economică exclusivă a Turciei. 

